https://sputnikarabic.ae/20221113/6-قتلى-في-حادث-تصادم-طائرتين-في-عرض-جوي-بدالاس-الأمريكية-1070120284.html
6 قتلى في حادث تصادم طائرتين في عرض جوي بدالاس الأمريكية
6 قتلى في حادث تصادم طائرتين في عرض جوي بدالاس الأمريكية
لقى ستة أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم بين طائرتى بوينج B-17 "فلاينج فورتريس" وطائرة من طراز بيل P-63، وقع الليلة الماضية خلال عرض جوي بمدينة دالاس في ولاية تكساس... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T14:50+0000
2022-11-13T14:50+0000
2022-11-13T14:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك وفق ما أفادت به السلطات الرسمية الأمريكية، التي قالت إنها تعمل على تحديد هوية القتلى، وفق قناة " سي بي إس نيوز" الأمريكية.واصطدمت الطائرتان وهما من حقبة الحرب العالمية الثانية وتحطمتا أثناء قيامهما بعرض في حدث تذكاري في دالاس يوم السبت، مما أدى إلى انفجار كرة من النار تركت المتفرجين على الأرض في حالة من الصدمة والفزع.وقالت القوات الجوية التذكارية إن ستة أشخاص كانوا على متن الطائرتين وقت التحطم، وقتل الستة جميعا، وفقًا لما ذكره القاضي في مقاطعة دالاس كلاي جينكينز.قالت مونتويا، 27 سنة ، التي حضرت العرض الجوي مع صديق: "لقد وقفت هناك. كنت في حالة صدمة وعدم تصديق، كان الجميع يلهث، كان الجميع ينفجر في البكاء. كان الجميع في حالة صدمة".ووصف عمدة دالاس، إريك جونسون، الحادث بأنه "مأساة مروعة".وتعمل القاذفة الأمريكية "B-17" بـ 4 محركات وصنعتها شركة "بوينغ"، حيث نفذت أول نسخة من هذا النوع من الطائرات أول رحلة لها في 28 يوليو/ تموز عام 1935.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
6 قتلى في حادث تصادم طائرتين في عرض جوي بدالاس الأمريكية
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لقى ستة أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم بين طائرتى بوينج B-17 "فلاينج فورتريس" وطائرة من طراز بيل P-63، وقع الليلة الماضية خلال عرض جوي بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية.
جاء ذلك وفق ما أفادت به السلطات الرسمية الأمريكية، التي قالت إنها تعمل على تحديد هوية القتلى، وفق قناة
" سي بي إس نيوز" الأمريكية.
واصطدمت الطائرتان وهما من حقبة الحرب العالمية الثانية وتحطمتا أثناء قيامهما بعرض في حدث تذكاري في دالاس يوم السبت، مما أدى إلى انفجار كرة من النار تركت المتفرجين على الأرض في حالة من الصدمة والفزع.
وقالت القوات الجوية التذكارية إن ستة أشخاص كانوا على متن الطائرتين وقت التحطم، وقتل الستة جميعا، وفقًا لما ذكره القاضي في مقاطعة دالاس كلاي جينكينز.
قالت مونتويا، 27 سنة ، التي حضرت العرض الجوي مع صديق: "لقد وقفت هناك. كنت في حالة صدمة وعدم تصديق، كان الجميع يلهث، كان الجميع ينفجر في البكاء. كان الجميع في حالة صدمة".
ووصف عمدة دالاس، إريك جونسون، الحادث بأنه "مأساة مروعة".
وتعمل القاذفة الأمريكية
"B-17" بـ 4 محركات وصنعتها شركة "بوينغ"، حيث نفذت أول نسخة من هذا النوع من الطائرات أول رحلة لها في 28 يوليو/ تموز عام 1935.