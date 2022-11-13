81 إصابة في تفجير إسطنبول... 9 عمليات إرهابية شهدتها تركيا منذ عام 2012
© Sputnikشارع الاستقلال في العاصمة التركية إسطنبول بعد الانفجار بتاريخ 13 نوفمبر
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كشف نائب الرئيس التركي، آكد فؤاد أقطاي، عن الحصيلة النهائية لضحايا الانفجار الذي وقع اليوم الأحد في تقسيم بإسطنبول، حيث أكد إصابة 81 شخصا، بينهم 2 في حالة حرجة.
وأكد أقطاي أن "انفجار إسطنبول عمل إرهابي"، مشيرا إلى أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن الهجوم نفذته امرأة".
وأعلن أقطاي عن الحصيلة النهائية للضحايا، حيث بلغ عدد الإصابات 81 شخصا، بينهم 2 في حالة حرجة، إثر الانفجار الذي وقع في شارع تقسيم في إسطنبول.
وينشر فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" قائمة بالتفجيرات الإرهابية التي حدثت في تركيا منذ عام 2012، حتى تفجير اليوم، وهي:
بتاريخ 09.11.2012، قتل شرطي وأصيب 7 أشخاص بجروح نتيجة اعتداء إرهابي على مركز للشرطة في ناحية السلطان غازي، حيث أعلنت "جبهة التحرير الشعبية الثورية"، المصنفة إرهابية في تركيا مسؤوليتها عن العملية الإرهابية.
بتاريخ 01.06.2015 ، هاجم انتحاري من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) مكتب السياحة في منطقة الفاتح السلطان أحمد في إسطنبول، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة شخص آخر.
بتاريخ 08.10.2015 ، قتل شخص وأصيب 10، بانفجار سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في منطقة الفاتح بإسطنبول.
بتاريخ 01.12.2016 ، قتل 13 شخصا وأصيب 14، بجروح نتيجة اعتداء انتحاري لتنظيم "داعش" الإرهابي في ساحة السلطان أحمد.
بتاريخ 19.03.2016، قتل 5 أشخاص وإصابة 36 بجروح نتيجة هجوم إرهابي لتنظيم "داعش" في شارع الاستقلال.
بتاريخ 06.07.2016 ، أدى انفجار سيارة مفخخة في منطقة "الفاتح فيزنيسيلر" إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 36 آخرين. أعلنت جماعة ما يسمى "صقور الحرية الكردستانية"، الكردية المصنفة إرهابية في تركيا مسؤوليتها عن الهجوم.
بتاريخ 28.06.2016 ، قتل 36 شخصًا وأصيب 147 بجروح، نتيجة هجوم إرهابي شنه إرهابيو تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في صالة الرحلات الدولية بمطار أتاتورك.
بتاريخ 12.10.2016 ، قتل 44 شخصا وأصيب أكثر من 150 بجروح نتيجة انفجار إرهابي وقع قرب ملعب فودافون في بشكتاش، حيث أعلنت جماعة "صقور الحرية الكردستانية" الكردية المصنفة إرهابية في تركيا مسؤوليتها عن الهجوم.
ومع الانفجار الذي شهدته إسطنبول اليوم، يكون عدد الحوادث الإرهابية منذ عام 2012، قد بلغ 9، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أن الانفجار في شارع استقلال بمدينة إسطنبول، نتج عن هجوم إرهابي.
وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقب الحادث: "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك.. التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور لامرأة في انفجار شارع الاستقلال، سلطاتنا المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءها".
وبدوره، قال مراسل "سبوتنيك" من منطقة الحادث، إن "شارع تقسيم مغلق تماما للمشاة بدءا من جامعة غلطة سراي حتى ميدان تقسيم"، مؤكدا إغلاق المحلات التجارية في منطقة الانفجار.
وأشار المراسل إلى أن عناصر الشركة التركية مع سيارات الشرطة تواجدت في منطقة الانفجار، مع تحليق مروحيات في سماء المنطقة، وأن الشرطة طوقت محطة شيشلي.
وقع انفجار على طريق رئيسي للمشاة في قلب مدينة إسطنبول التركية، وقالت محطة "إن تي في"، إن الانفجار وقع في شارع الاستقلال المطل على ميدان تقسيم، وطوقت قوات الأمن المنطقة حيث تجري عمليات نقل للمصابين ومعاينة الموقع.
من جانبه قال محافظ إسطنبول علي يرليكايا في تغريدة: "اليوم في نحو الساعة 16:20 وقع انفجار في شارع استقلال بمنطقة تقسيم. تم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى موقع الحادث. سقط قتلى وجرحى وسيتم إعلان التفاصيل".
ويعتبر شارع الاستقلال، من الطرق المزدحمة، وهو مخصص للمشاة ويشتهر بتدفق السياح والسكان المحليين، حيث تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم الشهيرة.