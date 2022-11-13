https://sputnikarabic.ae/20221113/81-إصابة-في-تفجير-إسطنبول-9-عمليات-إرهابية-شهدتها-تركيا-منذ-عام-2012-1070127164.html

81 إصابة في تفجير إسطنبول... 9 عمليات إرهابية شهدتها تركيا منذ عام 2012

81 إصابة في تفجير إسطنبول... 9 عمليات إرهابية شهدتها تركيا منذ عام 2012

كشف نائب الرئيس التركي، آكد فؤاد أقطاي، عن الحصيلة النهائية لضحايا الانفجار الذي وقع اليوم الأحد في تقسيم بإسطنبول، حيث أكد إصابة 81 شخصا، بينهم 2 في حالة... 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T18:36+0000

2022-11-13T18:36+0000

2022-11-13T18:36+0000

العالم

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وأكد أقطاي أن "انفجار إسطنبول عمل إرهابي"، مشيرا إلى أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن الهجوم نفذته امرأة".وأعلن أقطاي عن الحصيلة النهائية للضحايا، حيث بلغ عدد الإصابات 81 شخصا، بينهم 2 في حالة حرجة، إثر الانفجار الذي وقع في شارع تقسيم في إسطنبول.وينشر فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" قائمة بالتفجيرات الإرهابية التي حدثت في تركيا منذ عام 2012، حتى تفجير اليوم، وهي:ومع الانفجار الذي شهدته إسطنبول اليوم، يكون عدد الحوادث الإرهابية منذ عام 2012، قد بلغ 9، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أن الانفجار في شارع استقلال بمدينة إسطنبول، نتج عن هجوم إرهابي.وبدوره، قال مراسل "سبوتنيك" من منطقة الحادث، إن "شارع تقسيم مغلق تماما للمشاة بدءا من جامعة غلطة سراي حتى ميدان تقسيم"، مؤكدا إغلاق المحلات التجارية في منطقة الانفجار.وقع انفجار على طريق رئيسي للمشاة في قلب مدينة إسطنبول التركية، وقالت محطة "إن تي في"، إن الانفجار وقع في شارع الاستقلال المطل على ميدان تقسيم، وطوقت قوات الأمن المنطقة حيث تجري عمليات نقل للمصابين ومعاينة الموقع.من جانبه قال محافظ إسطنبول علي يرليكايا في تغريدة: "اليوم في نحو الساعة 16:20 وقع انفجار في شارع استقلال بمنطقة تقسيم. تم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى موقع الحادث. سقط قتلى وجرحى وسيتم إعلان التفاصيل".ويعتبر شارع الاستقلال، من الطرق المزدحمة، وهو مخصص للمشاة ويشتهر بتدفق السياح والسكان المحليين، حيث تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم الشهيرة.

https://sputnikarabic.ae/20221113/أردغان-يؤكد-أن-الانفجار-في-شارع-الاستقلال-نتج-عن-هجوم-بقنبلة-1070122781.html

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