https://sputnikarabic.ae/20221114/أمريكا-تبلغ-إسرائيل-قرارها-فتح-تحقيق-جنائي-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070173367.html

أمريكا تبلغ إسرائيل قرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل شيرين أبو عاقلة

أمريكا تبلغ إسرائيل قرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل شيرين أبو عاقلة

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية بقرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، والتي قتلت في أيار/مايو... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T21:30+0000

2022-11-14T21:30+0000

2022-11-14T21:46+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

شيرين أبو عاقلة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062788392_0:0:2220:1250_1920x0_80_0_0_8bb1aad85a23de0871a6c509aa9edaf5.jpg

القدس- سبوتنيك. ونقل موقع والا العبري، اليوم الاثنين، أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا جنائيا في مقتل أبو عاقلة، وفقا لثلاثة مصادر.وأوضح الموقع الإسرائيلي أن التحقيق ليس من الأمور المعتادة بل غير مسبوق، وقد يؤدي إلى مطالبة أمريكية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث.وأشار الجيش الإسرائيلي، في تحقيقاته حول مقتل أبو عاقلة، إلى أنه لا يمكن تحديد هوية مرتكب الحادث، رغم وجود احتمال كبير بأن تكون الصحفية قد قُتلت عن طريق الخطأ برصاص القوات الإسرائيلية.وذكر الجيش، بحسب البيان، أن نتائج التحقيقات لم تستبعد أيضا أن تكون أبو عاقلة قُتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين.واتهمت أسرة الصحفية، إسرائيل بمحاولة إخفاء الحقيقة والهروب من مسؤولية قتلها، وأصدرت بيانًا، اعتبرت فيه بيان الجيش الإسرائيلي، محاولة "للتعتيم على الحقيقة وتجنب المسؤولية عن مقتل شيرين أبو عاقلة".وأكدت الأسرة أنها سوف تستمر في مطالبة الحكومة الأميركية بتنفيذ التزاماتها نحو إحدى مواطناتها والبحث عن محاسبة القتلة، بجانب مواصلة دعوة أعضاء من الكونغرس والمجتمع المدني إلى استمرار الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل إجراء تحقيق شامل والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية.وبالعودة إلي شهر تموز/يوليو الماضي، قالت الولايات المتحدة إن "الجيش الإسرائيلي مسؤول على الأرجح عن وفاة شيرين أبو عاقلة، لكنها لم تقتل عمدا". في حين أعلن الجانب الفلسطيني نهاية شهر أيار/مايو أن تحقيقه يظهر بأن "الصحافية أطلق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي بصورة متعمدة".وقتلت أبو عاقلة الصحافية الفلسطينية والتي تحمل الجنسية الأميركية والبالغة من العمر 51 عاما في 11 أيار/مايو الماضي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وذلك خلال شن الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام في المكان.

https://sputnikarabic.ae/20220920/نقابة-الصحفيين-الفلسطينين-تسلم-الجنائية-الدولية-شكوى-رسمية-للتحقيق-في-مقتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1068015687.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, شيرين أبو عاقلة