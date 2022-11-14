https://sputnikarabic.ae/20221114/إعلام-أوكرانيا-تسحب-الاعتماد-من-صحفيين-بسبب-تقارير-حول-خيرسون-1070134173.html
إعلام: أوكرانيا تسحب الاعتماد من صحفيين بسبب تقارير حول خيرسون
إعلام: أوكرانيا تسحب الاعتماد من صحفيين بسبب تقارير حول خيرسون
ألغت السلطات الأوكرانية تصاريح العمل لستة صحفيين على الأقل، بما في ذلك "سي إن إن" و"سكاي نيوز"، بسبب التقارير الواردة من خيرسون. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T07:42+0000
2022-11-14T07:42+0000
2022-11-14T07:42+0000
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وكتبت صحيفة "ميديا ديكتاتور" المحلية نقلا عن مصادر، أنه "تم إلغاء تصريح العمل لستة صحفيين على الأقل من طاقم المصورين، بما في ذلك "سي إن إن" و"سكاي نيوز"، بالإضافة إلى ذلك، عملت أطقم تصوير عامة و"هرومادسك" أيضًا في خيرسون بعد تحريرها. كما تم بث قناة "رادا " من خيرسون على الهواء.في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن عددًا من ممثلي وسائل الإعلام قد تم إلغاء تصاريح عملهم في منطقة العمليات العسكرية لتغطية الوضع في خيرسون في تحد للحظر.وأعلن مكتب فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، بدء عمل سلطات كييف في خيرسون. في وقت لاحق، في قناته على "تلغرام"، "أعلن ممثل الإدارة المعين من قبل كييف فرض حظر تجول في خيرسون من الساعة 17.00 إلى 08.00. ومن المخطط أيضًا تقييد الدخول والخروج من المدينة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, تصريح, سحب
العالم, أخبار أوكرانيا, تصريح, سحب
إعلام: أوكرانيا تسحب الاعتماد من صحفيين بسبب تقارير حول خيرسون
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ألغت السلطات الأوكرانية تصاريح العمل لستة صحفيين على الأقل، بما في ذلك "سي إن إن" و"سكاي نيوز"، بسبب التقارير الواردة من خيرسون.
وكتبت صحيفة "ميديا ديكتاتور" المحلية نقلا عن مصادر، أنه "تم إلغاء تصريح العمل لستة صحفيين على الأقل من طاقم المصورين، بما في ذلك "سي إن إن" و"سكاي نيوز"، بالإضافة إلى ذلك، عملت أطقم تصوير عامة و"هرومادسك" أيضًا في خيرسون بعد تحريرها. كما تم بث قناة "رادا " من خيرسون على الهواء.
في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن عددًا من ممثلي وسائل الإعلام قد تم إلغاء تصاريح عملهم في منطقة العمليات العسكرية لتغطية الوضع في خيرسون في تحد للحظر.
وأعلن مكتب فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، بدء عمل سلطات كييف في خيرسون. في وقت لاحق، في قناته على "تلغرام"، "أعلن ممثل الإدارة المعين من قبل كييف فرض حظر تجول في خيرسون من الساعة 17.00 إلى 08.00. ومن المخطط أيضًا تقييد الدخول والخروج من المدينة".