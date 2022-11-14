https://sputnikarabic.ae/20221114/إعلام-إسرائيلي-يقول-إن-البرهان-هنأ-نتنياهو-بفوزه-في-انتخابات-الكنيست-1070169802.html

إعلام إسرائيلي يقول إن البرهان هنأ نتنياهو بفوزه في انتخابات الكنيست

إعلام إسرائيلي يقول إن البرهان هنأ نتنياهو بفوزه في انتخابات الكنيست

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بعث برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T18:13+0000

2022-11-14T18:13+0000

2022-11-14T18:13+0000

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القدس- سبوتنيك. وذكرت الصحيفة، أن البرهان بعث رسالة التهنئة إلى نتنياهو بعد أسبوعين من فوزه في انتخابات الكنيست.وحسب الصحيفة، كتب البرهان في الرسالة: "أهنئكم بفوزكم في الانتخابات، وأتطلع إلى استمرار تعاوننا من أجل تعزيز العلاقات في جميع المجالات لصالح الجانبين".وقال البرهان في مقابلة له مع وكالة "أسوشيتد برس" وترجمتها "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر/ أيلول الماضي إنه لا يمانع من زيارة إسرائيل إذا وجهت له دعوة بذلك، أكد: ""أساس العلاقات هو المصالحة، لذلك إذا تم تقديم دعوة وهناك وسائل لذلك، سأذهب".وفي فبراير 2020 ، التقى البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو في أوغندا، في اختراق دبلوماسي كبير مهد الطريق للسودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.كان الاجتماع جزءًا من سلسلة صفقات بوساطة أمريكية بين إسرائيل وأربع دول عربية، ومنذ ذلك الحين، أقامت إسرائيل والسودان علاقات أمنية واستخباراتية شهدت تبادل المسؤولين الاجتماعات مرارًا في رحلات غير معلنة.

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