https://sputnikarabic.ae/20221114/إعلام-إسرائيلي-يقول-إن-البرهان-هنأ-نتنياهو-بفوزه-في-انتخابات-الكنيست-1070169802.html
إعلام إسرائيلي يقول إن البرهان هنأ نتنياهو بفوزه في انتخابات الكنيست
إعلام إسرائيلي يقول إن البرهان هنأ نتنياهو بفوزه في انتخابات الكنيست
أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بعث برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T18:13+0000
2022-11-14T18:13+0000
2022-11-14T18:13+0000
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القدس- سبوتنيك. وذكرت الصحيفة، أن البرهان بعث رسالة التهنئة إلى نتنياهو بعد أسبوعين من فوزه في انتخابات الكنيست.وحسب الصحيفة، كتب البرهان في الرسالة: "أهنئكم بفوزكم في الانتخابات، وأتطلع إلى استمرار تعاوننا من أجل تعزيز العلاقات في جميع المجالات لصالح الجانبين".وقال البرهان في مقابلة له مع وكالة "أسوشيتد برس" وترجمتها "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر/ أيلول الماضي إنه لا يمانع من زيارة إسرائيل إذا وجهت له دعوة بذلك، أكد: ""أساس العلاقات هو المصالحة، لذلك إذا تم تقديم دعوة وهناك وسائل لذلك، سأذهب".وفي فبراير 2020 ، التقى البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو في أوغندا، في اختراق دبلوماسي كبير مهد الطريق للسودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.كان الاجتماع جزءًا من سلسلة صفقات بوساطة أمريكية بين إسرائيل وأربع دول عربية، ومنذ ذلك الحين، أقامت إسرائيل والسودان علاقات أمنية واستخباراتية شهدت تبادل المسؤولين الاجتماعات مرارًا في رحلات غير معلنة.
https://sputnikarabic.ae/20221018/إسرائيل-تغلق-أبوابها-في-وجه-المتسللين-من-دارفور-وجبال-النوبة-لا-يواجهون-خطرا-في-السودان-1069180188.html
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أخبار السودان اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
إعلام إسرائيلي يقول إن البرهان هنأ نتنياهو بفوزه في انتخابات الكنيست
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أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بعث برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، لفوزه في انتخابات الكنيست.
القدس- سبوتنيك. وذكرت الصحيفة، أن البرهان بعث رسالة التهنئة إلى نتنياهو بعد أسبوعين من فوزه في انتخابات الكنيست.
وحسب الصحيفة، كتب البرهان في الرسالة: "أهنئكم بفوزكم في الانتخابات، وأتطلع إلى استمرار تعاوننا من أجل تعزيز العلاقات
في جميع المجالات لصالح الجانبين".
وقال البرهان في مقابلة له مع وكالة "أسوشيتد برس" وترجمتها "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر/ أيلول الماضي إنه لا يمانع من زيارة إسرائيل إذا وجهت له دعوة بذلك، أكد: ""أساس العلاقات هو المصالحة، لذلك إذا تم تقديم دعوة وهناك وسائل لذلك، سأذهب".
وفي فبراير 2020 ، التقى البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو في أوغندا، في اختراق دبلوماسي كبير مهد الطريق للسودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
كان الاجتماع جزءًا من سلسلة صفقات بوساطة أمريكية بين إسرائيل وأربع دول عربية، ومنذ ذلك الحين، أقامت إسرائيل والسودان علاقات أمنية واستخباراتية شهدت تبادل المسؤولين الاجتماعات مرارًا في رحلات غير معلنة.