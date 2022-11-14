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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/إعلام-رئيس-وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-يلتقي-ناريشكين-في-أنقرة-1070161963.html
إعلام: رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يلتقي ناريشكين في أنقرة
إعلام: رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يلتقي ناريشكين في أنقرة
يلتقي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي، وليام بيرنز مع مدير المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة يوم الاثنين لمناقشة المواطنين الأمريكيين... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T14:16+0000
2022-11-14T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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وكتبت ناتاشا برتراند، الصحافية في شبكة "سي إن إن" عبر حسابها على موقع "تويتر" في إشارة إلى ممثل مجلس الأمن القومي الأمريكي "يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز اليوم مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة لمناقشة المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية."ووفقا للصحفية، فإن بيرنز لن يناقش التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.هذا وذكرت صحيفة "كومرسانت" في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي تجري في أنقرة اليوم الاثنين، وتوجه ناريشكين إلى العاصمة التركية. ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إثبات أو نفي أي تقارير حول مفاوضات روسية-أميركية في أنقرة.وقال بيسكوف ردا على سؤال في هذا الشأن: "لا أستطيع التأكيد ولا النفي".
https://sputnikarabic.ae/20221101/البيت-الأبيض-يزعم-أن-أمريكا-لا-تبحث-عن-صراع-مع-روسيا--1069722784.html
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العالم, واشنطن, حوار, روسيا
العالم, واشنطن, حوار, روسيا

إعلام: رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يلتقي ناريشكين في أنقرة

14:16 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 14.11.2022)
© Sputnik . Mixail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Mixail Voskresensky
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يلتقي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي، وليام بيرنز مع مدير المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة يوم الاثنين لمناقشة المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية.
وكتبت ناتاشا برتراند، الصحافية في شبكة "سي إن إن" عبر حسابها على موقع "تويتر" في إشارة إلى ممثل مجلس الأمن القومي الأمريكي "يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز اليوم مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة لمناقشة المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية."
ووفقا للصحفية، فإن بيرنز لن يناقش التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض يزعم أن أمريكا لا تبحث عن صراع مع روسيا
1 نوفمبر, 17:46 GMT
هذا وذكرت صحيفة "كومرسانت" في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي تجري في أنقرة اليوم الاثنين، وتوجه ناريشكين إلى العاصمة التركية.
ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إثبات أو نفي أي تقارير حول مفاوضات روسية-أميركية في أنقرة.

وقال بيسكوف ردا على سؤال في هذا الشأن: "لا أستطيع التأكيد ولا النفي".
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