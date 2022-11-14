https://sputnikarabic.ae/20221114/إغلاق-معبر-حدودي-بين-باكستان-وأفغانستان-بعد-اشتباكات-بين-الجانبين-1070173968.html
إغلاق معبر حدودي يربط باكستان وأفغانستان بعد اشتباكات بين الجانبين
إغلاق معبر حدودي يربط باكستان وأفغانستان بعد اشتباكات بين الجانبين
أغلق معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان أمام التجارة والعبور، بعد اشتباك بين أفراد قوات الأمن من الجانبين، حسبما قال مسؤول باكستاني محلي اليوم الاثنين. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T22:23+0000
2022-11-14T22:23+0000
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وقال عبد الحميد زهري، نائب مفوض بلدة شامان، المتاخمة لمنطقة سبين بولداك الأفغانية، إن الإغلاق جاء بعد إطلاق نار مطول بين قوات الأمن من الجانبين في اليوم السابق.وقال زهري، إن "إطلاق النار استمر حتى وقت متأخر من الليل من الجانبين". مضيفا أنه تم تعليق التجارة والمعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان في شامان، وفقا لوكالة "رويترز".وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في إدارة طالبان، إن اشتباكا وقع بين قوات الحدود من الجانبين. مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى "سوء تفاهم" والحادث قيد التحقيق.وقال متحدث باسم الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، إنهم يبحثون في الوضع لتحديد ما حدث.
https://sputnikarabic.ae/20221113/طالبان-تعلن-مقتل-5-عناصر-من-داعش-في-العاصمة-الأفغانية-1070123272.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, أخبار باكستان
أخبار أفغانستان اليوم, أخبار باكستان
إغلاق معبر حدودي يربط باكستان وأفغانستان بعد اشتباكات بين الجانبين
22:23 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 22:24 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
أغلق معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان أمام التجارة والعبور، بعد اشتباك بين أفراد قوات الأمن من الجانبين، حسبما قال مسؤول باكستاني محلي اليوم الاثنين.
وقال عبد الحميد زهري، نائب مفوض بلدة شامان، المتاخمة لمنطقة سبين بولداك الأفغانية
، إن الإغلاق جاء بعد إطلاق نار مطول بين قوات الأمن من الجانبين في اليوم السابق.
وقال زهري، إن "إطلاق النار استمر حتى وقت متأخر من الليل من الجانبين". مضيفا أنه تم تعليق التجارة والمعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان في شامان، وفقا لوكالة
"رويترز".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في إدارة طالبان، إن اشتباكا وقع بين قوات الحدود من الجانبين. مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى "سوء تفاهم" والحادث قيد التحقيق.
وقال متحدث باسم الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، إنهم يبحثون في الوضع لتحديد ما حدث.