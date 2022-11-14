https://sputnikarabic.ae/20221114/إيران-ترد-على-مزاعم-تحركها-للهجوم-على-السعودية-وتتهم-أمريكا-بالعمل-على-سياسة-التخويف-1070168042.html
إيران ترد على مزاعم تحركها للهجوم على السعودية وتتهم أمريكا بالعمل على سياسة التخويف
إيران ترد على مزاعم تحركها للهجوم على السعودية وتتهم أمريكا بالعمل على سياسة التخويف
علقت وزاة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على الأنباء التي تحدثت عن تهديد إيران للسعودية، مؤكدة التزام إيران بالسبل الدبلوماسية. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T16:46+0000
2022-11-14T16:46+0000
2022-11-14T16:46+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ردا على سؤال بشأن إدعاء مجلة بوليتكيو حول تحركات إيران للهجوم على السعودية: "نرفض الإدعاءات الإعلامية التي تأتي بأهداف سياسية في اتجاه التخويف من إيران"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف كنعاني، أن "أمن الحدود والجيران الإقليميين هو أمن إيران، وأن الجمهورية الإسلامية تتمسك بطريق الدبلوماسية وتعمل في هذا الإطار مع الأطراف الإقليمية وحتى الدولية"، متابعا: "أمريكا وفي سياق سياسة التخويف من إيران وعرقلة المفاوضات البناءة مع دول المنطقة تطرح مواقف تأتي في إطار السياسات الإقليمية الخاطئة والهدامة للإدارة الأمريكية".وذكر أن "إيران لا تسعى إلى خلق توتر في المنطقة وتتصرف بمسؤولية في اتجاه الاستقرار والأمن الإقليميين وتعمل في هذا الاتجاه"، نافيا إنهاء الوساطة العراقية بين إيران والسعودية.وقال: إن "الحكومة العراقية لعبت دائما دورا بناء وإيجابيا في المفاوضات بين البلدين، وأعلنت استعدادها لمواصلة القيام بدورها الإيجابي".وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها، الجمعة الماضي، عن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله إن إيران تخطط لتنفيذ هجوم على السعودية.ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن المسؤول رجح أن يستهدف الهجوم الإيراني البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة.ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن تحليق القاذفات الاستراتيجية الأمريكية طراز "بي - 52" في الشرق الأوسط يمثل استعراض للقوة في وجه إيران، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن والرياض مراقبتهما لما وصفه بـ "تهديد وشيك" للمملكة.
https://sputnikarabic.ae/20221112/مسؤول-بالبنتاغون-يتوقع-هجوما-إيرانيا-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-السعودية-1070085640.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران ترد على مزاعم تحركها للهجوم على السعودية وتتهم أمريكا بالعمل على سياسة التخويف
تابعنا عبر
علقت وزاة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على الأنباء التي تحدثت عن تهديد إيران للسعودية، مؤكدة التزام إيران بالسبل الدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ردا على سؤال بشأن إدعاء مجلة بوليتكيو حول تحركات إيران للهجوم على السعودية: "نرفض الإدعاءات الإعلامية التي تأتي بأهداف سياسية في اتجاه التخويف من إيران"، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وأضاف كنعاني، أن "أمن الحدود والجيران الإقليميين هو أمن إيران، وأن الجمهورية الإسلامية تتمسك بطريق الدبلوماسية وتعمل في هذا الإطار مع الأطراف الإقليمية وحتى الدولية"، متابعا: "أمريكا وفي سياق سياسة التخويف من إيران وعرقلة المفاوضات البناءة مع دول المنطقة تطرح مواقف تأتي في إطار السياسات الإقليمية الخاطئة والهدامة للإدارة الأمريكية".
وذكر أن "إيران لا تسعى إلى خلق توتر في المنطقة وتتصرف بمسؤولية في اتجاه الاستقرار والأمن الإقليميين وتعمل في هذا الاتجاه"، نافيا إنهاء الوساطة العراقية بين إيران والسعودية.
وقال: إن "الحكومة العراقية لعبت دائما دورا بناء وإيجابيا في المفاوضات بين البلدين، وأعلنت استعدادها لمواصلة القيام بدورها الإيجابي".
وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها، الجمعة الماضي، عن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله إن إيران تخطط لتنفيذ هجوم على السعودية
.
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن المسؤول رجح أن يستهدف الهجوم الإيراني
البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن تحليق القاذفات الاستراتيجية الأمريكية طراز "بي - 52" في الشرق الأوسط يمثل استعراض للقوة في وجه إيران، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن والرياض مراقبتهما لما وصفه بـ "تهديد وشيك" للمملكة.