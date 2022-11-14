https://sputnikarabic.ae/20221114/إيران-تزعم-وجود-أدلة-على-دور-أجنبي-في-الاحتجاجات-1070152863.html

إيران تزعم وجود أدلة على دور أجنبي في الاحتجاجات

إيران تزعم وجود أدلة على دور أجنبي في الاحتجاجات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إنها قدمت أدلة إلى دول على أن بعضا من مواطنيها شاركوا في الاضطرابات التي شهدتها إيران في الأسابيع الأخيرة. 14.11.2022, سبوتنيك عربي

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إيران

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جاء ذلك على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، والذي أوضح للصحفيين أنه "فيما يتعلق بالرعايا الأجانب المحتجزين في إيران لصلتهم بأعمال شغب، تم تقديم معلومات وأدلة وتفسيرات إلى الدول المعنية".وقال المتحدث إنه في الحالات التي تتقدم فيها وزارة الخارجية بشكوى مباشرة إلى الدول المعنية، يتم استدعاء السفراء وتقديم الأدلة وطلب الرد الدبلوماسي.يذكر أن المحكمة الثورية بالعاصمة الإيرانية طهران كانت قد حكمت، أمس الأحد، على شخص بالإعدام وبالسجن لمدد تتراوح من 5 إلى 10 سنوات على خمسة أشخاص آخرين بتهمة الإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها إيران.وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أمس الأحد، "حُكم على شخص في طهران أضرم النار في مركز حكومي بالإعدام بتهمة الإخلال بالأمن والنظام العام والمجتمع".وأعلنت السلطات الإيرانية، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقال تسعة أجانب زعمت أنهم على صلة بموجة الاحتجاجات التي أطلقها مقتل الشابة مهسا أميني، وجاء من بين المعتقلين مواطنون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا.وتوفيت أميني، 22 سنة، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في إيران.

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