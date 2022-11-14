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https://sputnikarabic.ae/20221114/إيران-وفد-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-طهران-لمواصلة-محادثات-الاتفاق-النووي-1070143568.html
إيران: وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران لمواصلة محادثات الاتفاق النووي
إيران: وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران لمواصلة محادثات الاتفاق النووي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على قيام وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة طهران لمواصلة محادثات الاتفاق... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T09:30+0000
2022-11-14T09:30+0000
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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وقال المتحدث باسم "الخارجية الإيرانية"، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإيرانية، أن وفدا من إيران سافر بالفعل إلى فيينا، وتفاوض مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيواصل الطرفان المحادثات خلال زيارة وفد الوكالة إلى طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وتابع كنعاني مشيرا إلى أن إيران ستواصل علاقاتها البناءة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا المتعلقة باتفاقيات الضمانات.وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أكد الأسبوع الماضي أن "إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.. وإيران تتمسك بحقها في استخدام الطاقة النووية السلمية ومواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".وتابع أنه "على الولايات المتحدة إثبات حسن نواياها وإرادتها الحقيقية للتوصل إلى اتفاق".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20221114/ماكرون-الاحتجاجات-في-إيران-لها-تأثير-كبير-على-الاتفاق-النووي-1070137610.html
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إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم

إيران: وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران لمواصلة محادثات الاتفاق النووي

09:30 GMT 14.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على قيام وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة طهران لمواصلة محادثات الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم "الخارجية الإيرانية"، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإيرانية، أن وفدا من إيران سافر بالفعل إلى فيينا، وتفاوض مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيواصل الطرفان المحادثات خلال زيارة وفد الوكالة إلى طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وتابع كنعاني مشيرا إلى أن إيران ستواصل علاقاتها البناءة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا المتعلقة باتفاقيات الضمانات.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
ماكرون: الاحتجاجات في إيران لها "تأثير كبير" على الاتفاق النووي
08:32 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أكد الأسبوع الماضي أن "إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.. وإيران تتمسك بحقها في استخدام الطاقة النووية السلمية ومواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".
وتابع أنه "على الولايات المتحدة إثبات حسن نواياها وإرادتها الحقيقية للتوصل إلى اتفاق".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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