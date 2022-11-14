https://sputnikarabic.ae/20221114/إيران-وقطر-تناقشان-مستجدات-مفاوضات-الاتفاق-النووي-والاستعدادات-لبطولة-كأس-العالم-2022-1070172544.html

إيران وقطر تناقشان مستجدات مفاوضات الاتفاق النووي والاستعدادات لبطولة كأس ​العالم​ 2022

إيران وقطر تناقشان مستجدات مفاوضات الاتفاق النووي والاستعدادات لبطولة كأس ​العالم​ 2022

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره القطري محمد بن ​عبد الرحمن آل ثاني​، قضية العودة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي. 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T20:26+0000

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وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية-إسنا، بأن "وزير الخارجية القطري محمد بن ​عبد الرحمن آل ثاني​، تلقى مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من نظيره الايراني ​حسين أمير عبد اللهيان​".وأوضحت الوكالة أن الجانبين "ناقشا، خلال الاتصال الهاتفي، مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة، واستعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس ​العالم​ قطر 2022".وكان عبد اللهيان أكد الأربعاء الماضي، عزم بلاده على تطوير العلاقات مع قطر، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة إبراهيم رئيسي للدوحة، وزيارة تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر لطهران.وأفادت وكالة "إرنا"، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال استقباله في العاصمة، طهران، وفد وزارة الخارجية القطرية برئاسة محمد بن عبد العزيز الخليفي، نائب وزير الخارجية للشؤون الإقليمية.وبحث عبد اللهيان مع ضيفه القطري مختلف القضايا الثنائية والتطورات الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين، حيث شددا على أهمية تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة وتطورها.من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد العزيز الخليفي، على أهمية تطوير العلاقات المشتركة، وكذلك تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي.يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.

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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, بطولة كأس العالم 2022