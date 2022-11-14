https://sputnikarabic.ae/20221114/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعتزم-لقاء-لافروف-1070170745.html
الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم لقاء لافروف
الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم لقاء لافروف
كشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يود مقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T18:53+0000
2022-11-14T18:53+0000
2022-11-14T18:53+0000
روسيا
أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/03/1042980350_0:0:2766:1557_1920x0_80_0_0_5688a72fe763940885e5a6e3ed78ee68.jpg
وقال حق في إفادة صحفية اليوم الإثنين: "إنه يأمل في لقاء لافروف، لا يوجد اتفاق بعد، لكنه يرغب في ذلك."وأضاف ممثل مكتب الأمين العام أنه لم يكن هناك قرار بشأن لقاء بين غوتيريش والرئيس الأمريكي جو بايدن.وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، عن أمله، في أن توافق روسيا على تمديد اتفاق الممر الآمن لشحنات الغذاء، قائلا إن هذا الترتيب مهم للأمن الغذائي.وقال مخاطبا الصحفيين في بالي قبل قمة مجموعة العشرين، إن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي حققت "الكثير من التقدم" بشأن الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي يوم السبت، مضيفا: "آمل أن يتم تجديد مبادرة الحبوب في البحر الأسود".وأضاف: "نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة لمنع المجاعة والجوع في عدد متزايد من الأماكن حول العالم. مبادرة حبوب البحر الأسود، والجهود المبذولة لضمان تدفق الغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، ضرورية للأمن الغذائي العالمي".
https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-الروسية-تنفي-نقل-سيرغي-لافروف-إلى-المستشفي-في-أندونيسيا-1070143499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/03/1042980350_124:0:2616:1869_1920x0_80_0_0_35d5210ccc04a5e24b6dedc7af754198.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, سيرغي لافروف
روسيا, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, سيرغي لافروف
الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم لقاء لافروف
تابعنا عبر
كشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يود مقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي.
وقال حق في إفادة صحفية اليوم الإثنين: "إنه يأمل في لقاء لافروف، لا يوجد اتفاق بعد، لكنه يرغب في ذلك."
وأضاف ممثل مكتب الأمين العام أنه لم يكن هناك قرار بشأن لقاء بين غوتيريش والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، عن أمله، في أن توافق روسيا على تمديد اتفاق الممر الآمن لشحنات الغذاء، قائلا إن هذا الترتيب مهم للأمن الغذائي.
وقال مخاطبا
الصحفيين في بالي قبل قمة مجموعة العشرين، إن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي حققت "الكثير من التقدم" بشأن الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي يوم السبت، مضيفا: "آمل أن يتم تجديد مبادرة الحبوب في البحر الأسود".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة لمنع المجاعة والجوع في عدد متزايد من الأماكن حول العالم. مبادرة حبوب البحر الأسود، والجهود المبذولة لضمان تدفق الغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، ضرورية للأمن الغذائي العالمي".