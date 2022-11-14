https://sputnikarabic.ae/20221114/الاتحاد-الأوروبي-وبريطانيا-يفرضان-عقوبات-جديدة-ضد-إيران-على-خلفية-التعامل-مع-الاحتجاجات-الأخيرة-1070163574.html
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة
أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الاثنين، "فرض عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات إيرانية، على خلفيات انتهاكات في ملف حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة في... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T15:16+0000
2022-11-14T15:16+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا، أعلن فيه إضافة "29 شخصا و3 كيانات إلى قائمة العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وبينهم مسؤولين حكوميين وقناة "برس تي في" الحكومية".كما أصدرت الحكومة البريطانية بيانا أوضحت فيه "فرض عقوبات ضد 24 مسؤولا إيرانيا بسبب ما قالت دورهم في قمع الاحتجاجات في إيران".ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".كما قتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إهنه "يجب عقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان للحكومات التي تروج للعنف والإرهاب وليس للجمهورية الإيرانية، المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان، فقد مارست ضبط النفس العالي في أعمال الشغب الأخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-يؤكد-عدم-وجود-أي-دليل-على-إرسال-ايران-صواريخ-إلى-روسيا-1070162970.html
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أخبار إيران, بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إيران, بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة
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أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الاثنين، "فرض عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات إيرانية، على خلفيات انتهاكات في ملف حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران".
القاهرة - سبوتنيك
. وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا، أعلن فيه إضافة "29 شخصا و3 كيانات إلى قائمة العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وبينهم مسؤولين حكوميين وقناة "برس تي في" الحكومية".
كما أصدرت الحكومة البريطانية بيانا أوضحت فيه "فرض عقوبات ضد 24 مسؤولا إيرانيا بسبب ما قالت دورهم في قمع الاحتجاجات في إيران".
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
كما قتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز
جنوب غربي إيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إهنه "يجب عقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان للحكومات التي تروج للعنف والإرهاب وليس للجمهورية الإيرانية، المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان، فقد مارست ضبط النفس العالي في أعمال الشغب الأخيرة".