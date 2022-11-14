https://sputnikarabic.ae/20221114/البيت-الأبيض-بايدن-وشي-عبرا-عن-رفضهما-التهديد-باستخدام-الأسلحة-النووية-في-أوكرانيا-1070162182.html
البيت الأبيض: بايدن وشي عبرا عن رفضهما التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
البيت الأبيض: بايدن وشي عبرا عن رفضهما التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، عن رفضهما التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T14:25+0000
2022-11-14T14:25+0000
2022-11-14T14:25+0000
العالم
واشنطن
استخدام
مجمع الأسلحة النووية
الصين
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وقال البيت الأبيض في بيان "أكد الرئيس بايدن والرئيس شي اتفاقهما على أنه لا يجوز أبدا شن حرب نووية ولا يمكن الانتصار فيها أبدا، كما شددا على موقفهما ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في أوكرانيا".وبحسب البيت الأبيض، أثار بايدن قضية العمل العسكري في أوكرانيا وزعم "التهديدات" من طرف روسيا باستخدام الأسلحة النووية.في وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا لم تقل أبدًا أي شيء بشكل استباقي بشأن استخدام الأسلحة النووية ، وأن فرض فرضية حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا يستخدم للتأثير سلبًا على الدول الصديقة لروسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, واشنطن, استخدام, مجمع الأسلحة النووية, الصين
العالم, واشنطن, استخدام, مجمع الأسلحة النووية, الصين
البيت الأبيض: بايدن وشي عبرا عن رفضهما التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
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عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، عن رفضهما التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا.
وقال البيت الأبيض في بيان "أكد الرئيس بايدن والرئيس شي اتفاقهما على أنه لا يجوز أبدا شن حرب نووية ولا يمكن الانتصار فيها أبدا، كما شددا على موقفهما ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في أوكرانيا".
وبحسب البيت الأبيض
، أثار بايدن قضية العمل العسكري في أوكرانيا وزعم "التهديدات" من طرف روسيا باستخدام الأسلحة النووية.
في وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا لم تقل أبدًا أي شيء بشكل استباقي بشأن استخدام الأسلحة النووية ، وأن فرض فرضية حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا يستخدم للتأثير سلبًا على الدول الصديقة لروسيا.