https://sputnikarabic.ae/20221114/الحكومة-الكندية-تفرض-عقوبات-جديدة-على-شخصيات-روسية-1070157449.html
الحكومة الكندية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية
الحكومة الكندية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو أن كندا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وستشمل القائمة 23 شخصا. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T13:24+0000
2022-11-14T13:24+0000
2022-11-14T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار كندا
روسيا
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وجاء في بيان المكتب "كندا تفرض أيضا عقوبات إضافية على الروس".ووفقا للبيان فإن قائمة العقوبات الجديدة ستشمل 23 شخصا مرتبطين بالقطاعين القانوني والأمني، بما في ذلك ضباط الشرطة والمحققون والمدعون العامون والقضاة وموظفو السجون المتورطون في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد شخصيات معارضة روسية.في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 500 مليون دولار كندي.في وقت سابق أفيد أن حجم المساعدة العسكرية التي تخصصها كندا لكييف منذ فبراير من هذا العام قد تجاوز 600 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221028/الحكومة-الكندية-تدرج-نوفاك-ومانتوروف-وشولغينوف-في-قائمة-العقوبات-1069585647.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار كندا, روسيا
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار كندا, روسيا
الحكومة الكندية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو أن كندا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وستشمل القائمة 23 شخصا.
وجاء في بيان المكتب "كندا تفرض أيضا عقوبات إضافية على الروس".
ووفقا للبيان فإن قائمة العقوبات الجديدة ستشمل 23 شخصا مرتبطين بالقطاعين القانوني والأمني، بما في ذلك ضباط الشرطة والمحققون والمدعون العامون والقضاة وموظفو السجون المتورطون في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد شخصيات معارضة روسية.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 500 مليون دولار كندي.
وقال البيان: "أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي بإندونيسيا، أن كندا ستقدم لأوكرانيا 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية".
في وقت سابق أفيد أن حجم المساعدة العسكرية التي تخصصها كندا لكييف منذ فبراير من هذا العام قد تجاوز 600 مليون دولار.