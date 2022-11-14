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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/الحكومة-الكندية-تفرض-عقوبات-جديدة-على-شخصيات-روسية-1070157449.html
الحكومة الكندية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية
الحكومة الكندية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو أن كندا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وستشمل القائمة 23 شخصا. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T13:24+0000
2022-11-14T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار كندا
روسيا
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وجاء في بيان المكتب "كندا تفرض أيضا عقوبات إضافية على الروس".ووفقا للبيان فإن قائمة العقوبات الجديدة ستشمل 23 شخصا مرتبطين بالقطاعين القانوني والأمني​​، بما في ذلك ضباط الشرطة والمحققون والمدعون العامون والقضاة وموظفو السجون المتورطون في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد شخصيات معارضة روسية.في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 500 مليون دولار كندي.في وقت سابق أفيد أن حجم المساعدة العسكرية التي تخصصها كندا لكييف منذ فبراير من هذا العام قد تجاوز 600 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221028/الحكومة-الكندية-تدرج-نوفاك-ومانتوروف-وشولغينوف-في-قائمة-العقوبات-1069585647.html
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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار كندا, روسيا
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار كندا, روسيا

الحكومة الكندية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية

13:24 GMT 14.11.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو أن كندا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وستشمل القائمة 23 شخصا.
وجاء في بيان المكتب "كندا تفرض أيضا عقوبات إضافية على الروس".
ووفقا للبيان فإن قائمة العقوبات الجديدة ستشمل 23 شخصا مرتبطين بالقطاعين القانوني والأمني​​، بما في ذلك ضباط الشرطة والمحققون والمدعون العامون والقضاة وموظفو السجون المتورطون في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد شخصيات معارضة روسية.
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في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 500 مليون دولار كندي.

وقال البيان: "أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي بإندونيسيا، أن كندا ستقدم لأوكرانيا 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية".

في وقت سابق أفيد أن حجم المساعدة العسكرية التي تخصصها كندا لكييف منذ فبراير من هذا العام قد تجاوز 600 مليون دولار.
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