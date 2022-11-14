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https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-الروسية-فقط-المجنون-يمكنه-التفكير-الآن-في-قبول-أوكرانيا-في-الناتو-1070132253.html
الخارجية الروسية: فقط المجنون يمكنه التفكير الآن في قبول أوكرانيا في الناتو
الخارجية الروسية: فقط المجنون يمكنه التفكير الآن في قبول أوكرانيا في الناتو
قال نائب وزير الخارجية، ألكسندر غروشكو، لوكالة "سبوتنيك" إن المجنون فقط يمكنه الآن التفكير في قبول أوكرانيا في "الناتو". 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T05:26+0000
2022-11-14T05:26+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الدبلوماسي للوكالة: "هذا يعتمد على السلوك العقلاني للغرب. لكنه غير منطقي".ولفت النائب الانتباه إلى أنه حتى قبل قمة بوخارست في عام 2008، التي تقرر فيها انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الكتلة، حذرت روسيا من خطورة هذه الخطوة.وبحسب قوله، فإن الناتو ينسى مبدأ عدم قيام أحد بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين.وقال: "لقد ألزمنا أنفسنا بعدم اتخاذ أي خطوات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أمن بعضنا البعض. إذا قال أحد الأطراف إنه لا يجب القيام بذلك، فلا داعي للقيام بذلك - نحتاج إلى الجلوس والاتفاق على كيفية ضمان أمن كلا الطرفين حلف شمال الأطلسي وروسيا، كيفية ضمان أمن أوكرانيا. لم يتم ذلك بحجة أن أوكرانيا نفسها أرادت ذلك، ولم يستجب الناتو إلا لطلب دولة ذات سيادة، وبشكل عام هذا جزء من المبدأ أن الدول بنفسها تختار طرق توفير الأمن".وأوضح الدبلوماسي أن توسع حلف شمال الأطلسي لا يساهم في تعزيز أمن التكتل نفسه.وتابع: "بالمناسبة، يؤدي قبول فنلندا والسويد إلى تفاقم أمن الناتو، لأنه يتم إنشاء خط تماس يزيد طوله عن 1200 كيلومتر مع روسيا، التي أعلن الناتو أنها العدو الرئيسي وتهديد للحلف نفسه".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: فقط المجنون يمكنه التفكير الآن في قبول أوكرانيا في الناتو

05:26 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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قال نائب وزير الخارجية، ألكسندر غروشكو، لوكالة "سبوتنيك" إن المجنون فقط يمكنه الآن التفكير في قبول أوكرانيا في "الناتو".
وقال الدبلوماسي للوكالة: "هذا يعتمد على السلوك العقلاني للغرب. لكنه غير منطقي".
ولفت النائب الانتباه إلى أنه حتى قبل قمة بوخارست في عام 2008، التي تقرر فيها انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الكتلة، حذرت روسيا من خطورة هذه الخطوة.
وبحسب قوله، فإن الناتو ينسى مبدأ عدم قيام أحد بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين.
وقال: "لقد ألزمنا أنفسنا بعدم اتخاذ أي خطوات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أمن بعضنا البعض. إذا قال أحد الأطراف إنه لا يجب القيام بذلك، فلا داعي للقيام بذلك - نحتاج إلى الجلوس والاتفاق على كيفية ضمان أمن كلا الطرفين حلف شمال الأطلسي وروسيا، كيفية ضمان أمن أوكرانيا. لم يتم ذلك بحجة أن أوكرانيا نفسها أرادت ذلك، ولم يستجب الناتو إلا لطلب دولة ذات سيادة، وبشكل عام هذا جزء من المبدأ أن الدول بنفسها تختار طرق توفير الأمن".
وأوضح الدبلوماسي أن توسع حلف شمال الأطلسي لا يساهم في تعزيز أمن التكتل نفسه.
وتابع: "بالمناسبة، يؤدي قبول فنلندا والسويد إلى تفاقم أمن الناتو، لأنه يتم إنشاء خط تماس يزيد طوله عن 1200 كيلومتر مع روسيا، التي أعلن الناتو أنها العدو الرئيسي وتهديد للحلف نفسه".
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