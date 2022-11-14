https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تقبل-الشروط-المسبقة-بشأن-أوكرانيا-1070138463.html
الخارجية الروسية: مطالبة الغرب بسحب القوات لبدء محادثات بشأن أوكرانيا غير مقبولة
الخارجية الروسية: مطالبة الغرب بسحب القوات لبدء محادثات بشأن أوكرانيا غير مقبولة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، للصحفيين بأن روسيا لا تقبل الشروط المسبقة لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، بما في ذلك سحب القوات الروسية، ويجب أن... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T08:54+0000
2022-11-14T08:54+0000
2022-11-14T09:04+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غروشكو "لا"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الشرط الذي طرحته عدد من الدول الغربية، مقبولًا بالنسبة لروسيا في المفاوضات بشأن أوكرانيا لسحب القوات الروسية أولاً من منطقة الصراع.وأضاف غروشكو: "مثل هذه الشروط غير مقبولة. قال رئيسنا مرارا إننا مستعدون للمفاوضات، لكن هذه المفاوضات، بالطبع، يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: مطالبة الغرب بسحب القوات لبدء محادثات بشأن أوكرانيا غير مقبولة
08:54 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، للصحفيين بأن روسيا لا تقبل الشروط المسبقة لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، بما في ذلك سحب القوات الروسية، ويجب أن يأخذ الحوار في الاعتبار الوضع "على الأرض".
وقال غروشكو "لا"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الشرط الذي طرحته عدد من الدول الغربية، مقبولًا بالنسبة لروسيا في المفاوضات بشأن أوكرانيا لسحب القوات الروسية أولاً من منطقة الصراع.
وأضاف غروشكو: "مثل هذه الشروط غير مقبولة. قال رئيسنا مرارا إننا مستعدون للمفاوضات، لكن هذه المفاوضات، بالطبع، يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض".