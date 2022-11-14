https://sputnikarabic.ae/20221114/الرئيس-الصيني-لبايدن-قضية-تايوان-هي-أول-خط-أحمر-يجب-عدم-تجاوزه-في-العلاقات-الصينية-الأمريكية-1070162798.html

الرئيس الصيني لبايدن: قضية تايوان هي أول خط أحمر يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية

الرئيس الصيني لبايدن: قضية تايوان هي أول خط أحمر يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لنظيره الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، في أول لقاء مباشر يجمع بينهما، أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين. 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T14:40+0000

2022-11-14T14:40+0000

2022-11-14T14:40+0000

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وأضاف شي لبايدن أن مسألة تايوان "هي حجر الأساس للأساس السياسي للصين والولايات المتحدة، كما أنها أول خط أحمر لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية"، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وأدلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قمة مجموعة العشرين في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية.وشدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماعه الأول مع نظيره الأمريكي، على أنهما كقادة لبلدين رئيسيين، يتعيّن عليهما تحديد المسار الصحيح للعلاقات الثنائية بين بلديهما.ولفت شي إلى أنه منذ أول ااتصال بين البلدين، وإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما حتى اليوم، فقد مرت الصين وأمريكا بأكثر من 50 عاما حافل بالأحداث، تخللها مكاسب وخسائر، بالإضافة إلى الخبرة والدروس. وفي معرض إشارته إلى أن التاريخ هو أفضل كتاب مدرسي، قال الرئيس الصيني لبايدن إنه يتعيّن على الجانبين اعتباره مرآة، وتركه لكي يوجّه المستقبل.وتابع لافتا إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية حاليا لا تدخل في المصالح الأساسية للبلدين وشعبيهما، مضيفا أن هذا ليس ما يتوقعه المجتمع الدولي من البلدين.وأضاف الرئيس الصيني: "لقد وصل العالم إلى مفترق طرق، إلى أين نذهب من هنا؟ هذا سؤال لا يدور في أذهاننا فحسب، بل في أذهان جميع الدول أيضا" ، مشيرا إلى أن العالم يتوقع أن الصين وأمريكا سيتعاملان بشكل صحيح مع علاقتها.وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لنظيره الأمريكي، جو بايدن، إنه على استعداد لإجراء تبادل صريح ومتعمق لوجهات النظر معه بشأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية في الصين والولايات المتحدة، وكذلك في العلاقات والقضايا العالمية والإقليمية الرئيسية.وواصل شي، أنه يتطلع أيضا إلى العمل مع بايدن لإعادة العلاقة بين الصين وأمريكا إلى مسار النمو الصحي والمستقر لصالح بلديهما والعالم ككل.

https://sputnikarabic.ae/20221114/بايدن-للرئيس-الصيني-أمريكا-تعارض-الإجراءات-القسرية-التي-تتخذها-الصين-تجاه-تايوان-1070161607.html

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