https://sputnikarabic.ae/20221114/السعودية-تدرس-طرح-شركة-قيمتها-5-مليارات-دولار-في-البورصة-1070166203.html
السعودية تدرس طرح شركة قيمتها 5 مليارات دولار في البورصة
السعودية تدرس طرح شركة قيمتها 5 مليارات دولار في البورصة
يدرس صندوق الثروة السيادي السعودي إجراء طرح عام أولي لأسهم شركة حفارات النفط والغاز "أديس إنترناشونال هولدنغ"، بحلول النصف الأول من عام 2023. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T15:55+0000
2022-11-14T15:55+0000
2022-11-14T15:55+0000
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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، قولها إن صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى توظيف بنوك استثمارية لتنفيذ هذا الإدراج المحتمل، ومن المتوقع أن يتخذ قرارا في أقرب وقت هذا العام.وذكرت بعض المصادر أن الاكتتاب العام يمكن أن يثمن الأعمال، التي يشمل عملائها شركة الزيت العربية السعودية وشركة نفط الكويت، بنحو 5 مليارات دولار.قال أحد المصادر أن عملي الإدراج في البورصة المحلية في الرياض، قد يجمع أكثر من مليار دولار. المباحثات بشأن الطرح ما زالت في مراحلها الأولى ولم يتخذ قرارات نهائية.تعاون صندوق الاستثمارات العامة مع المالكين الرئيسيين لـ"أديس" لإضفاء الطابع الخاص على الأعمال العام الماضي، في صفقة قيمت الشركة بنحو 516 مليون دولار.منذ ذلك الحين، نمت أعمال "أديس"، التي توفر خدمات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال عمليات الاستحواذ.قالت الشركة إن لديها 84 منصة حفر برية وبحرية عبر الأسواق بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس.يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن رأس مال جديد لخططه الاستثمارية الطموحة. وكجزء من هذه الجهود، فإنه يدرس تقليص حصصه في بعض أكبر الشركات في المملكة وإدراج المزيد من الأصول المملوكة للدولة.
https://sputnikarabic.ae/20221110/السعودية-تبيع-حصة-قدرها-10-في-بورصة-الأسهم-1070034308.html
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تدرس طرح شركة قيمتها 5 مليارات دولار في البورصة
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يدرس صندوق الثروة السيادي السعودي إجراء طرح عام أولي لأسهم شركة حفارات النفط والغاز "أديس إنترناشونال هولدنغ"، بحلول النصف الأول من عام 2023.
ونقلت وكالة
"بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، قولها إن صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى توظيف بنوك استثمارية لتنفيذ هذا الإدراج المحتمل، ومن المتوقع أن يتخذ قرارا في أقرب وقت هذا العام.
وذكرت بعض المصادر أن الاكتتاب العام يمكن أن يثمن الأعمال، التي يشمل عملائها شركة الزيت العربية السعودية وشركة نفط الكويت، بنحو 5 مليارات دولار.
قال أحد المصادر أن عملي الإدراج في البورصة المحلية في الرياض
، قد يجمع أكثر من مليار دولار. المباحثات بشأن الطرح ما زالت في مراحلها الأولى ولم يتخذ قرارات نهائية.
تعاون صندوق الاستثمارات العامة مع المالكين الرئيسيين لـ"أديس" لإضفاء الطابع الخاص على الأعمال العام الماضي، في صفقة قيمت الشركة بنحو 516 مليون دولار.
منذ ذلك الحين، نمت أعمال "أديس"، التي توفر خدمات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال عمليات الاستحواذ.
قالت الشركة إن لديها 84 منصة حفر برية وبحرية عبر الأسواق بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس.
يبحث صندوق الاستثمارات العامة
عن رأس مال جديد لخططه الاستثمارية الطموحة. وكجزء من هذه الجهود، فإنه يدرس تقليص حصصه في بعض أكبر الشركات في المملكة وإدراج المزيد من الأصول المملوكة للدولة.