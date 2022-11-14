https://sputnikarabic.ae/20221114/الشوكولا-الروسية-للتخفيف-من-آلام-الحرب-في-البازار-الدبلوماسي-السوري-صور-1070161391.html

الشوكولا الروسية للتخفيف من آلام الحرب في البازار الدبلوماسي السوري... صور

الشوكولا الروسية للتخفيف من آلام الحرب في البازار الدبلوماسي السوري... صور

سجلت الشوكولا والفودكا الروسية وزينة عيد الميلاد إضافة للأشغال اليدوية التي تمثل تراث روسيا، حضورا بارزا ضمن البازار الدبلوماسي الذي أقيم في فندق (داماروز)... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T14:01+0000

2022-11-14T14:01+0000

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البازار الخيري الذي شهد مشاركة دبلوماسيين من 21 بلداً، يعود إلى الجمعيات الأهلية التي ترعى الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة والمسنات والأرامل في مدينة حمص.وحفل البازار برسائل التضامن مع سوريا وشعبها، وهو ما أكده تيموفي بوكوف، السكرتير الأول في السفارة الروسية بدمشق، خلال حديث لـ "سبوتنيك"، مبيناً أن بلاده تشارك بالعديد من المنتجات يدوية الصنع التي تبرز التراث الروسي، إضافة لإدخال بضائع جديدة هذا العام وهي زينة عيد الميلاد.ولفت بوكوف إلى أنه: "بعد نصف ساعة من انطلاق البازار، تم بيع كميات كبيرة من المنتجات الروسية، وبالأخص الشوكولا، مؤكدا أن التبرعات التي جمعت خلال البازار ستسهم في في تخفيف معاناة أهالي وأيتام وأرامل حمص من آثار الحرب".ويشارك في البازار سفارات كل من روسيا، صربيا، جنوب أفريقيا، فنزويلا، باكستان، فلسطين، أرمينيا، بلجيكا، بنغلاديش، البرازيل، البحرين، بلغاريا، بيلاروس، أندونيسيا، الهند، إيرلندا، باكستان، الفلبين، سيرلانكا، السودان.ويشرف على أجنحة البازار الذي يعبر كل منها عن تراث وعادات دولها، أعضاء في السلك الدبلوماسي للسفارات المعتمدة في دمشق، ووزجات السفراء.أكلات هنديةإلى جانب المنتجات الروسية المميزة كانت للمأكولات الهندية مشاركة خاصة، حيث أشارت جمانة الصعيدي، أحد أعضاء السفارة الهندية بدمشق، في تصريح لـ "سبوتنيك": أن البازار عمل تطوعي وخيري إضافة إلى أنه ثقافي واجتماعي وإنساني وتراثي يعبر عن التضامن بين الدبلوماسيين والمجتمع السوري وتفاعلهم معه.البحرين.. رسالة دعمالعديد من الدول كانت غير متواجدة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب، ومنها مملكة البحرين التي شاركت لأول مرة في البازار بعد إعادة افتتاح سفارتها بدمشق.مبينة، أن مشاركة بلادها رسالة دعم متبادلة بين البلدين وأن المنتجات التي تعرضها السفارة تركز على أعمال فنية متنوعة تمثل الثقافات المتعددة في بلادها.الجمعيات والمشاريع الصغيرة المدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كانت حاضرة في البازار حيث أوضحت رفاء شقير أن المنتجات اليدوية المعروضة هي من أعمال 20 سيدة من السويداء وقراها يقوم البرنامج بتمويل مشاريعهن والبازار اليوم فرصة للتعريف بها وتسويقها.ويعتمد كثير من سكان حمص وريفها على المساعدات الإنسانية المادية والعينية، مع تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي.

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