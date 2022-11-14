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https://sputnikarabic.ae/20221114/العراق-يسجل-7-آلاف-حالة-طلاق-خلال-أكتوبر-الماضي-1070135353.html
العراق يسجل 7 آلاف حالة طلاق خلال أكتوبر الماضي
العراق يسجل 7 آلاف حالة طلاق خلال أكتوبر الماضي
سجل العراق، نحو 7 آلاف حالة طلاق خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق معطيات رسمية. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T08:10+0000
2022-11-14T08:10+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق في إحصائية له، إنه تم تسجيل 6987 حالة طلاق في المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان، خلال شهر أكتوبر الماضي، على ما نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية.وكشفت المعطيات أنه تم تسجيل 5208 حالات تصديق طلاق خارجي في المحاكم العراقية، بينما تم تسجيل 1779 حالة تفريق بحكم قضائي.وفي المقابل سجل العراق خلال الفترة ذاتها 27191 عقد زواج، و6009 تصديقات لعقود زواج واقع خارج المحكمة.وأرجع مختصون أسباب تزايد نسب الطلاق في العراق بما في ذلك إلى "السكن المشترك مع أهل الزوج وتسبب ذلك بمشكلات بين الزوجين، وصعوبة حصول الزوج على فرصة عمل، والخيانة الزوجية بسبب الإنترنت، وتداعيات الزواج المبكر، والضغوط المالية على الأسرة"، بحسب المصدر ذاته.وكان تقرير أممي قد كشف في يونيو/ حزيران الماضي ارتفاعًا كبيرًا بنسب الزواج المبكر للفتيات في العراق، محذرًا من التأثيرات السلبية المترتبة على ذلك.وقتها، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان، إنه "بحسب نتائج المسح الوطني الاجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان- مكتب العراق للعام 2021، بلغت نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما في العراق 25.5%، بينما أظهرت نتائج المسح أّن النسبة لنفس المؤشر في إقليم كردستان 22.6% من نسب الزواج".
https://sputnikarabic.ae/20211209/زواج-القاصرات-في-العراق-مكاتب-تتحدى-القوانين-وتوقع-العقود-1053756120.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

العراق يسجل 7 آلاف حالة طلاق خلال أكتوبر الماضي

08:10 GMT 14.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubayeنساء عراقيات تبكي مكان الاتفجار في حي الكرادة ببغداد الذي وقع في 3 يوليو\ تموز، الصورة تعود إلى 6 يوليو\ تموز 2016
نساء عراقيات تبكي مكان الاتفجار في حي الكرادة ببغداد الذي وقع في 3 يوليو\ تموز، الصورة تعود إلى 6 يوليو\ تموز 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye
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سجل العراق، نحو 7 آلاف حالة طلاق خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق معطيات رسمية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق في إحصائية له، إنه تم تسجيل 6987 حالة طلاق في المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان، خلال شهر أكتوبر الماضي، على ما نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية.
وكشفت المعطيات أنه تم تسجيل 5208 حالات تصديق طلاق خارجي في المحاكم العراقية، بينما تم تسجيل 1779 حالة تفريق بحكم قضائي.
وفي المقابل سجل العراق خلال الفترة ذاتها 27191 عقد زواج، و6009 تصديقات لعقود زواج واقع خارج المحكمة.
وأرجع مختصون أسباب تزايد نسب الطلاق في العراق بما في ذلك إلى "السكن المشترك مع أهل الزوج وتسبب ذلك بمشكلات بين الزوجين، وصعوبة حصول الزوج على فرصة عمل، والخيانة الزوجية بسبب الإنترنت، وتداعيات الزواج المبكر، والضغوط المالية على الأسرة"، بحسب المصدر ذاته.
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وكان تقرير أممي قد كشف في يونيو/ حزيران الماضي ارتفاعًا كبيرًا بنسب الزواج المبكر للفتيات في العراق، محذرًا من التأثيرات السلبية المترتبة على ذلك.
وقتها، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان، إنه "بحسب نتائج المسح الوطني الاجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان- مكتب العراق للعام 2021، بلغت نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما في العراق 25.5%، بينما أظهرت نتائج المسح أّن النسبة لنفس المؤشر في إقليم كردستان 22.6% من نسب الزواج".
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