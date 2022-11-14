https://sputnikarabic.ae/20221114/القنصلية-الروسية-في-الإسكندرية-تعلن-متابعتها-لقضية-اعتقال-5-مواطنين-روس-1070156646.html
القنصلية الروسية في الإسكندرية تعلن متابعتها لقضية اعتقال 5 مواطنين روس
القنصلية الروسية في الإسكندرية تعلن متابعتها لقضية اعتقال 5 مواطنين روس
قالت القنصلية الروسية في مدينة الإسكندرية المصرية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس إن "الدبلوماسيين يعملون على قضية اعتقال 5 مواطنين روس من طاقم سفينة شحن في... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T13:07+0000
2022-11-14T13:07+0000
2022-11-14T13:12+0000
روسيا
مصر
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وأضافت القنصلية أن "سفينة الشحن المحتجزة في الإسكندرية تحتوي على أدوية تحتوي على مواد مخدرة على متنها".
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روسيا, مصر
القنصلية الروسية في الإسكندرية تعلن متابعتها لقضية اعتقال 5 مواطنين روس
13:07 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 13:12 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت القنصلية الروسية في مدينة الإسكندرية المصرية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس إن "الدبلوماسيين يعملون على قضية اعتقال 5 مواطنين روس من طاقم سفينة شحن في المدينة".
وأضافت القنصلية أن "سفينة الشحن المحتجزة في الإسكندرية تحتوي على أدوية تحتوي على مواد مخدرة على متنها".
حالة طاقم سفينة الشحن المحتجزة في الإسكندرية لا تثير القلق، وطلبنا إذنا لزيارتهم