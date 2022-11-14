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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/القوات-الأوكرانية-تطلق-5-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-على-قرية-سابوفكا-1070130708.html
القوات الأوكرانية تطلق 5 صواريخ "هيمارس" الأمريكية على قرية سابوفكا
القوات الأوكرانية تطلق 5 صواريخ "هيمارس" الأمريكية على قرية سابوفكا
أطلقت القوات الأوكرانية، مساء الأحد، 5 صواريخ "هيمارس" أمريكية على قرية سابوفك في جمهورية لوغانسك الشعبية. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T00:41+0000
2022-11-14T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان أصدره عبر "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 22:10 (بتوقيت موسكو) على قرية سابوفك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 5 صواريخ)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20221113/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1070130402.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية
جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات الأوكرانية تطلق 5 صواريخ "هيمارس" الأمريكية على قرية سابوفكا

00:41 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك
جنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أطلقت القوات الأوكرانية، مساء الأحد، 5 صواريخ "هيمارس" أمريكية على قرية سابوفك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان أصدره عبر "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 22:10 (بتوقيت موسكو) على قرية سابوفك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 5 صواريخ)".
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا
أمس, 22:43 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:30 GMT
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