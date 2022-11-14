https://sputnikarabic.ae/20221114/القوات-الأوكرانية-تطلق-5-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-على-قرية-سابوفكا-1070130708.html
القوات الأوكرانية تطلق 5 صواريخ "هيمارس" الأمريكية على قرية سابوفكا
القوات الأوكرانية تطلق 5 صواريخ "هيمارس" الأمريكية على قرية سابوفكا
أطلقت القوات الأوكرانية، مساء الأحد، 5 صواريخ "هيمارس" أمريكية على قرية سابوفك في جمهورية لوغانسك الشعبية. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T00:41+0000
2022-11-14T00:41+0000
2022-11-14T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان أصدره عبر "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 22:10 (بتوقيت موسكو) على قرية سابوفك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 5 صواريخ)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20221113/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1070130402.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تطلق 5 صواريخ "هيمارس" الأمريكية على قرية سابوفكا
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أطلقت القوات الأوكرانية، مساء الأحد، 5 صواريخ "هيمارس" أمريكية على قرية سابوفك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان أصدره عبر "تليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية
، في الساعة 22:10 (بتوقيت موسكو) على قرية سابوفك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 5 صواريخ)".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.