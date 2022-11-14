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القوات التونسية تحبط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية
القوات التونسية تحبط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية
أحبطت عناصر الحرس الوطني التونسي 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية كما تمكنت من إنقاذ 39 مجتازا تونسيا من الغرق. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T06:44+0000
2022-11-14T06:44+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المتحدث باسم الحرس الوطني أن العناصر الأمنية من وحدات الحرس الوطني حجزت 5 زوارق بحرية و3 محركات.في السياق ذاته، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات نابل وأوتيك، يوم السبت الماضي، من ضبط سبعة أشخاص، بينهم خمسة بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وشخصان تم القبض عليهما داخل ورشة معدة لصنع القوارب البحرية دون رخصة، فيما أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.يذكر أنه في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطات التونسية إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 179 مهاجرا، جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب موقع "شمس إف إم".وقال البيان إن "وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالوسط والجنوب تمكنت من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة".وأضاف المتحدث أنه تم "إنقاذ 179 مجتازا من تونس ودول أفريقية أخرى"، مشيرا إلى أن النيابة العامة أعطت إذنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الأشخاص.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

القوات التونسية تحبط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية

06:44 GMT 14.11.2022
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Pau de la Calle
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أحبطت عناصر الحرس الوطني التونسي 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية كما تمكنت من إنقاذ 39 مجتازا تونسيا من الغرق.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المتحدث باسم الحرس الوطني أن العناصر الأمنية من وحدات الحرس الوطني حجزت 5 زوارق بحرية و3 محركات.
في السياق ذاته، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات نابل وأوتيك، يوم السبت الماضي، من ضبط سبعة أشخاص، بينهم خمسة بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وشخصان تم القبض عليهما داخل ورشة معدة لصنع القوارب البحرية دون رخصة، فيما أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
يذكر أنه في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطات التونسية إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 179 مهاجرا، جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب موقع "شمس إف إم".
وقال البيان إن "وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالوسط والجنوب تمكنت من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة".
وأضاف المتحدث أنه تم "إنقاذ 179 مجتازا من تونس ودول أفريقية أخرى"، مشيرا إلى أن النيابة العامة أعطت إذنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الأشخاص.
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