https://sputnikarabic.ae/20221114/الكرملين-يأمل-أن-تواصل-القيادة-الإسرائيلية-الجديدة-تطوير-العلاقات-مع-روسيا-1070151632.html

الكرملين يأمل أن تواصل القيادة الإسرائيلية الجديدة تطوير العلاقات مع روسيا

الكرملين يأمل أن تواصل القيادة الإسرائيلية الجديدة تطوير العلاقات مع روسيا

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يثمن العلاقات البناءة مع إسرائيل، ومن المهم لروسيا أن تبذل جهودا في تطوير العلاقات... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T11:23+0000

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روسيا

إسرائيل

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وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم الاتصال بأعضاء الائتلاف الجديد بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل: "حسنًا، لا يزال الوقت مبكرًا، أنت تعلم أن عملية بناء التكتل يمكن أن تكون طويلة وصعبة جدًا، لذلك من المهم انتظار بعض النتائج".وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، عن تفاؤل موسكو في تطوير العلاقات مع إسرائيل، وأكدت أن روسيا مستعدة للعمل مع أي حكومة إسرائيلية.وقال بوغدانوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة للعمل مع أي حكومة إسرائيلية سيتم تشكيلها بعد الانتخابات: "بالطبع".وأضاف بوغدانوف: "أياً كان من يختاره الشعب الإسرائيلي، فسيحصل على الأغلبية ويرأس الحكومة. لكنني لا أعتقد أنه ستكون هناك أي تغييرات جادة. الانتخابات الثالثة ليست دون سبب. هذا الوضع قد يتستمر بعد هذه الانتخابات".وتابع بوغدانوف: "نحن دائمًا متفائلون بشأن العلاقات مع جميع شركائنا".

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