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https://sputnikarabic.ae/20221114/الكرملين-يعلن-إجراء-مفاوضات-روسية-أمريكية-في-أنقرة-1070165657.html
الكرملين يعلن إجراء مفاوضات روسية أمريكية في أنقرة
الكرملين يعلن إجراء مفاوضات روسية أمريكية في أنقرة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "سيوتنيك" إن "مفاوضات روسية أمريكية تجري في أنقرة اليوم الاثنين، وكان الاجتماع بمبادرة من الولايات... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T15:23+0000
2022-11-14T20:25+0000
الكرملين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار بيسكوف إلى أن "الكرملين لا يعتزم الإفصاح عن محتوى المفاوضات الروسية الأمريكية".وأكد أحد ممثلي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض المعلومات الخاصة بالمفاوضات الجارية في تركيا بمشاركة وفدي روسيا والولايات المتحدة، موضحا أنها تركز على تسوية مخاطر استخدام الأسلحة النووية. وقال المسؤول الأمريكي لمجلة نيوزويك: "لقد كنا شفافين للغاية بشأن حقيقة أن لدينا قنوات للتواصل مع روسيا فيما يتعلق بمناقشة إدارة المخاطر، خاصة النووية وفي مجال الاستقرار الاستراتيجي".ويلتقي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي، وليام بيرنز مع مدير المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة يوم الإثنين لمناقشة المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية حسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".وكتبت ناتاشا برتراند، الصحافية في شبكة "سي إن إن" عبر حسابها على موقع "تويتر" في إشارة إلى ممثل مجلس الأمن القومي الأمريكي "يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز اليوم مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة لمناقشة المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية".
https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-يؤكد-عدم-وجود-أي-دليل-على-إرسال-ايران-صواريخ-إلى-روسيا-1070162970.html
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الكرملين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين يعلن إجراء مفاوضات روسية أمريكية في أنقرة

15:23 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 20:25 GMT 14.11.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "سيوتنيك" إن "مفاوضات روسية أمريكية تجري في أنقرة اليوم الاثنين، وكان الاجتماع بمبادرة من الولايات المتحدة".
وأشار بيسكوف إلى أن "الكرملين لا يعتزم الإفصاح عن محتوى المفاوضات الروسية الأمريكية".
نعم، نؤكد أن المحادثات الروسية الأمريكية تجري اليوم في أنقرة، كانت هذه مبادرة من الجانب الأمريكي، لا نقول أي شيء عن المحتوى.
وأكد أحد ممثلي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض المعلومات الخاصة بالمفاوضات الجارية في تركيا بمشاركة وفدي روسيا والولايات المتحدة، موضحا أنها تركز على تسوية مخاطر استخدام الأسلحة النووية.
وقال المسؤول الأمريكي لمجلة نيوزويك: "لقد كنا شفافين للغاية بشأن حقيقة أن لدينا قنوات للتواصل مع روسيا فيما يتعلق بمناقشة إدارة المخاطر، خاصة النووية وفي مجال الاستقرار الاستراتيجي".
كجزء من هذا الجهد، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز موجود اليوم في أنقرة للقاء نظيره في المخابرات الروسية.
ويلتقي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي، وليام بيرنز مع مدير المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة يوم الإثنين لمناقشة المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية حسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
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وكتبت ناتاشا برتراند، الصحافية في شبكة "سي إن إن" عبر حسابها على موقع "تويتر" في إشارة إلى ممثل مجلس الأمن القومي الأمريكي "يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز اليوم مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة لمناقشة المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية".
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