https://sputnikarabic.ae/20221114/الكرملين-يعلن-إجراء-مفاوضات-روسية-أمريكية-في-أنقرة-1070165657.html

الكرملين يعلن إجراء مفاوضات روسية أمريكية في أنقرة

الكرملين يعلن إجراء مفاوضات روسية أمريكية في أنقرة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "سيوتنيك" إن "مفاوضات روسية أمريكية تجري في أنقرة اليوم الاثنين، وكان الاجتماع بمبادرة من الولايات... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T15:23+0000

2022-11-14T15:23+0000

2022-11-14T20:25+0000

الكرملين

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأشار بيسكوف إلى أن "الكرملين لا يعتزم الإفصاح عن محتوى المفاوضات الروسية الأمريكية".وأكد أحد ممثلي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض المعلومات الخاصة بالمفاوضات الجارية في تركيا بمشاركة وفدي روسيا والولايات المتحدة، موضحا أنها تركز على تسوية مخاطر استخدام الأسلحة النووية. وقال المسؤول الأمريكي لمجلة نيوزويك: "لقد كنا شفافين للغاية بشأن حقيقة أن لدينا قنوات للتواصل مع روسيا فيما يتعلق بمناقشة إدارة المخاطر، خاصة النووية وفي مجال الاستقرار الاستراتيجي".ويلتقي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي، وليام بيرنز مع مدير المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة يوم الإثنين لمناقشة المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية حسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".وكتبت ناتاشا برتراند، الصحافية في شبكة "سي إن إن" عبر حسابها على موقع "تويتر" في إشارة إلى ممثل مجلس الأمن القومي الأمريكي "يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز اليوم مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة لمناقشة المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية".

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