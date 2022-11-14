https://sputnikarabic.ae/20221114/اليونان-هجوم-إسطنبول-شائن-ونرفض-جميع-مظاهر-الإرهاب-1070167148.html

اليونان: هجوم إسطنبول "شائن" ونرفض جميع مظاهر الإرهاب

اليونان: هجوم إسطنبول "شائن" ونرفض جميع مظاهر الإرهاب

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، يوانيس أوكونومو، اليوم الاثنين، في تعليق على التفجير الدامي الذي وقع في وسط إسطنبول، أمس، إن بلاده تدين الإرهاب وترفض أي... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T16:23+0000

2022-11-14T16:23+0000

2022-11-14T16:23+0000

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أثينا- سبوتنيك. وقع الانفجار الأحد في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، مخلفا 6 قتلى وأكثر من 80 مصابا.وقالت السلطات التركية إن الانفجار نجم عن وضع قنبلة في الموقع من قبل سيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردي (المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى).وقال أويكونومو خلال إفادة صحفية: "حكومتنا تعارض بشدة أي عمل إرهابي. إن التفجير في إسطنبول شائن وهو مدان سياسيا تماما. كما تعلمون فإن بلادنا لديها جبهة مفتوحة ضد أي مظهر من مظاهر الإرهاب في جميع أنحاء العالم".اليونان وتركيا على خلاف منذ عقود حول عدد من القضايا بما في ذلك المطالبات الإقليمية المتنافسة في شرق البحر المتوسط، والانقسام اليوناني التركي حول قبرص.ويضاف إلى ذلك الخلاف حول تسليم المشتبه بهم في أعمال الإرهاب ودعم الجماعات المختلفة، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني. اتهمت تركيا اليونان مرارا وتكرارا بتدريب مقاتلين أكراد، لكن أثينا نفت جميع الاتهامات.أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو القبض على المتورطين في تفجير إسطنبول قبل فرارهم إلى اليونان، بما في ذلك المنفذة الرئيسية والشخص المكلف بقتلها من قبل تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي.وأضاف صوليو أن الشرطة اعتقلت 22 مشتبها به، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة في شارع الاستقلال قرب ميدان تقسيم وسط إسطنبول، زاعما أن الأمر بالهجوم صدر في كوباني، وهي مدينة في شمال سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20221114/الرئاسة-التركية-من-يريد-صداقة-أنقرة-عليه-قطع-الدعم-عن-الإرهاب-1070163088.html

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