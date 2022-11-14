https://sputnikarabic.ae/20221114/بايدن-للرئيس-الصيني-أمريكا-تعارض-الإجراءات-القسرية-التي-تتخذها-الصين-تجاه-تايوان-1070161607.html

بايدن للرئيس الصيني: أمريكا تعارض الإجراءات "القسرية" التي تتخذها الصين تجاه تايوان

بايدن للرئيس الصيني: أمريكا تعارض الإجراءات "القسرية" التي تتخذها الصين تجاه تايوان

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إن أمريكا تعترض على الإجراءات التي تتخذها بكين تجاه تايوان، والتي وصفها بـ"القسرية"،... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T14:04+0000

2022-11-14T14:04+0000

2022-11-14T14:04+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

جو بايدن

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و"أثار بايدن اعتراضات الولايات المتحدة على الإجراءات القسرية والعدوانية المتزايدة التي تتخذها جمهورية الصين الشعبية تجاه تايوان، والتي تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع ، وتعرض الازدهار العالمي للخطر، وفقا لبيان من البيت الأبيض.وأوضح بايدن لشي أمريكا ستواصل التنافس بقوة مع الصين، لكنه شدد على أن هذه المنافسة يجب ألا تتحول إلى صراع.وقال الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني: إن "الولايات المتحدة ستواصل التنافس بقوة مع جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك من خلال الاستثمار في مصادر القوة في الداخل ومواءمة الجهود مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم".وأكد على أن "هذه المنافسة لا ينبغي أن تنحرف إلى صراع، كما شدد على أنه يجب على أمريكا والصين إدارة المنافسة بمسؤولية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة".كما أثار الرئيس الأمريكي في أول لقاء مباشر له مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مخاوف بشأن ممارسات الصين في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، بحسب البيت الأبيض.وأضاف البيت الأبيض في بيانه أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفق مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال لقائهما في قمة العشرين، بجزيرة بالي الإندونيسية، على أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، بزيارة الصين، لمتابعة مناقشاتهما.وتحدث الزعيمان الأمريكي والصيني عبر الهاتف أو من خلال اتصال الفيديو في 5 مناسبات على مدار العامين الماضيين، وبدأ شي جين بينغ أخيرا فقط، السفر إلى الخارج مرة أخرى بعد تجنب الرحلات الخارجية، منذ أن بدأت جائحة "كوفيد-19" في يناير/ كانون الثاني 2020.

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