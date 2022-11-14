https://sputnikarabic.ae/20221114/بريطانيا-تعتزم-إنهاء-مشاركتها-في-قوات-حفظ-السلام-الأممية-بمالي-1070170393.html
بريطانيا تعتزم إنهاء مشاركتها في قوات حفظ السلام الأممية بمالي
بريطانيا تعتزم إنهاء مشاركتها في قوات حفظ السلام الأممية بمالي
أعلن وزير الدولة للقوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم إنهاء مشاركتها في قوات حفظ السلام الأممية المنتشرة في مالي. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T18:20+0000
2022-11-14T18:20+0000
2022-11-14T18:20+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال هيبي، في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، إن "السلطات المالية ترفض العمل معنا وهو ما يصعّب على الدول ذات النوايا الحسنة البقاء هناك".وزعم هيبي أن السبب وراء قرار إنهاء بريطانيا مشاركتها في قوات حفظ السلام الأممية هي تعاون الحكومة المالية مع شركة "فاغنر" العسكرية الروسية، والتي تتدخل في عمل كل من البعثات التي تقودها فرنسا وبعثات الأمم المتحدة.واعتبر هيبي أن الشراكة القائمة بين الحكومة المالية، وشركة "فاغنر" العسكرية الروسية تأتي بنتائج عكسية على الاستقرار والأمن في المنطقة.ونفت روسيا في أكثر من مناسبة، وجود أي علاقة بين الحكومة الروسية وشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، مؤكدة أن الشركات العسكرية الخاصة التي تعمل في مالي لا تعكس مصالح روسيا، وتواجدها هناك غير مرتبط بتوجيهات الدولة الروسية.وأعلنت فرنسا في تموز/يوليو الماضي، إنهاء عملية "تاكوبا" في مالي، لمساعدة القوات المالية في مواجهة جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" [الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول]، وذلك بعد توتر العلاقات بين باريس والسلطات الانتقالية في باماكو.
https://sputnikarabic.ae/20220715/مصر-توقف-أنشطة-قواتها-ببعثة-حفظ-السلام-في-مالي-مؤقتا-بعد-تزايد-استهداف-جنودها-1065099839.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي, العالم
بريطانيا تعتزم إنهاء مشاركتها في قوات حفظ السلام الأممية بمالي
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أعلن وزير الدولة للقوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم إنهاء مشاركتها في قوات حفظ السلام الأممية المنتشرة في مالي.
القاهرة- سبوتنيك. وقال هيبي، في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، إن "السلطات المالية ترفض العمل معنا وهو ما يصعّب على الدول ذات النوايا الحسنة البقاء هناك".
وزعم هيبي أن السبب وراء قرار إنهاء بريطانيا مشاركتها في قوات حفظ السلام الأممية
هي تعاون الحكومة المالية مع شركة "فاغنر" العسكرية الروسية، والتي تتدخل في عمل كل من البعثات التي تقودها فرنسا وبعثات الأمم المتحدة.
واعتبر هيبي أن الشراكة القائمة بين الحكومة المالية، وشركة "فاغنر" العسكرية الروسية تأتي بنتائج عكسية على الاستقرار والأمن في المنطقة.
ونفت روسيا في أكثر من مناسبة، وجود أي علاقة بين الحكومة الروسية وشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، مؤكدة أن الشركات العسكرية الخاصة التي تعمل في مالي لا تعكس مصالح روسيا، وتواجدها هناك غير مرتبط بتوجيهات الدولة الروسية.
وأعلنت فرنسا في تموز/يوليو الماضي، إنهاء عملية "تاكوبا" في مالي، لمساعدة القوات المالية في مواجهة جماعات متطرفة
مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" [الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول]، وذلك بعد توتر العلاقات بين باريس والسلطات الانتقالية في باماكو.