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https://sputnikarabic.ae/20221114/بعد-إشاعات-عن-دخوله-المستشفى-لافروف-ينصح-وسائل-الإعلام-الغربية-بأن-تكون-أكثر-شرفا-وأن-تكتب-الحقيقة-1070144100.html
بعد إشاعات دخوله المستشفى... لافروف ينصح وسائل الإعلام الغربية بأن تكون أكثر شرفا وأن تكتب الحقيقة
بعد إشاعات دخوله المستشفى... لافروف ينصح وسائل الإعلام الغربية بأن تكون أكثر شرفا وأن تكتب الحقيقة
نصح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وسائل الإعلام الغربية بأن تكون أكثر شرفًا وأن تكتب الحقيقة، بعد إشاعات عن دخوله المستشفى. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T09:38+0000
2022-11-14T09:53+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف في فيديو نشرته المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على "تلغرام": "(أتمنى) على الصحفيين الغربيين أن يكونوا أكثر صدقًا مما هم عليه، وأن يكتبوا الحقيقة غالبا وألا يقتصروا في تقاريرهم على وجهة نظر واحدة فقط يبثونها حول جميع القضايا التي تتعلق بمصالح روسيا، التي بطريقة أو بأخرى يتم تجاهلها". وأضاف لافروف، في تعليقه على الشائعات المتعلقة بمرضه، إنهم يكتبون عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ 10 سنوات بأنه مريض، مشيرا إلى أن هذه لعبة في السياسة.في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية بأن الوزير نُقل إلى المستشفى في بالي بإندونيسيا.كما شكر لافروف المواطنين الروس على "دعمهم لسياستنا الخارجية التي يحددها الرئيس، ونحن نحاول تنفيذها بأفضل ما في وسعنا في جميع المجالات".كما أبلغ لافروف أنه سيجري عدة اجتماعات مخطط لها غدًا على هامش قمة مجموعة العشرين.
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روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

بعد إشاعات دخوله المستشفى... لافروف ينصح وسائل الإعلام الغربية بأن تكون أكثر شرفا وأن تكتب الحقيقة

09:38 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 14.11.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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نصح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وسائل الإعلام الغربية بأن تكون أكثر شرفًا وأن تكتب الحقيقة، بعد إشاعات عن دخوله المستشفى.
وقال لافروف في فيديو نشرته المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على "تلغرام": "(أتمنى) على الصحفيين الغربيين أن يكونوا أكثر صدقًا مما هم عليه، وأن يكتبوا الحقيقة غالبا وألا يقتصروا في تقاريرهم على وجهة نظر واحدة فقط يبثونها حول جميع القضايا التي تتعلق بمصالح روسيا، التي بطريقة أو بأخرى يتم تجاهلها".
وأضاف لافروف، في تعليقه على الشائعات المتعلقة بمرضه، إنهم يكتبون عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ 10 سنوات بأنه مريض، مشيرا إلى أن هذه لعبة في السياسة.
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية بأن الوزير نُقل إلى المستشفى في بالي بإندونيسيا.
كما شكر لافروف المواطنين الروس على "دعمهم لسياستنا الخارجية التي يحددها الرئيس، ونحن نحاول تنفيذها بأفضل ما في وسعنا في جميع المجالات".
كما أبلغ لافروف أنه سيجري عدة اجتماعات مخطط لها غدًا على هامش قمة مجموعة العشرين.
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