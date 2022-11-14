عربي
https://sputnikarabic.ae/20221114/بعد-هجوم-إسطنبول-أردوغان-يصل-بالي-لحضور-قمة-مجموعة-العشرين-1070132608.html
بعد هجوم إسطنبول... أردوغان يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين
بعد هجوم إسطنبول... أردوغان يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين
وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى بالي للمشاركة بقمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T05:41+0000
2022-11-14T06:14+0000
رجب طيب أردوغان
قمة مجموعة العشرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg
ويأتي ذلك غداة اعتداء إسطنبول الذي أسفر عن سقوط 6 ضحايا وجرح 81.وأفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأنه تم اعتقال الشخص الذي ترك عبوة ناسفة في إسطنبول يوم الأحد. مشيرا إلى أن حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب، وكلاهما تصنفهما أنقرة على أنهما تنظيمات إرهابية، وراء هذا العمل الإرهابي.وتستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221114/وزير-الداخلية-التركي-اعتقال-المشتبه-به-بتنفيذ-تفجير-إسطنبول-1070131338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_5f4799b06492d93b8ecb04917687ce57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, قمة مجموعة العشرين
رجب طيب أردوغان, قمة مجموعة العشرين

بعد هجوم إسطنبول... أردوغان يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين

05:41 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 06:14 GMT 14.11.2022)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى بالي للمشاركة بقمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
ويأتي ذلك غداة اعتداء إسطنبول الذي أسفر عن سقوط 6 ضحايا وجرح 81.
وأفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأنه تم اعتقال الشخص الذي ترك عبوة ناسفة في إسطنبول يوم الأحد. مشيرا إلى أن حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب، وكلاهما تصنفهما أنقرة على أنهما تنظيمات إرهابية، وراء هذا العمل الإرهابي.
شارع الاستقلال في العاصمة التركية إسطنبول بعد الانفجار بتاريخ 13 نوفمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
وزير الداخلية التركي: اعتقال المشتبه به في تنفيذ تفجير إسطنبول
02:53 GMT
وتستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала