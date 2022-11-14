https://sputnikarabic.ae/20221114/بعد-هجوم-إسطنبول-أردوغان-يصل-بالي-لحضور-قمة-مجموعة-العشرين-1070132608.html
بعد هجوم إسطنبول... أردوغان يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين
بعد هجوم إسطنبول... أردوغان يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين
وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى بالي للمشاركة بقمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T05:41+0000
2022-11-14T05:41+0000
2022-11-14T06:14+0000
رجب طيب أردوغان
قمة مجموعة العشرين
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ويأتي ذلك غداة اعتداء إسطنبول الذي أسفر عن سقوط 6 ضحايا وجرح 81.وأفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأنه تم اعتقال الشخص الذي ترك عبوة ناسفة في إسطنبول يوم الأحد. مشيرا إلى أن حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب، وكلاهما تصنفهما أنقرة على أنهما تنظيمات إرهابية، وراء هذا العمل الإرهابي.وتستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221114/وزير-الداخلية-التركي-اعتقال-المشتبه-به-بتنفيذ-تفجير-إسطنبول-1070131338.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, قمة مجموعة العشرين
رجب طيب أردوغان, قمة مجموعة العشرين
بعد هجوم إسطنبول... أردوغان يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين
05:41 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 06:14 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى بالي للمشاركة بقمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وأفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأنه تم اعتقال الشخص الذي ترك عبوة ناسفة في إسطنبول يوم الأحد. مشيرا إلى أن حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب، وكلاهما تصنفهما أنقرة على أنهما تنظيمات إرهابية، وراء هذا العمل الإرهابي.
وتستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.