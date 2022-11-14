https://sputnikarabic.ae/20221114/بوتين-يقدم-تعازيه-لأردوغان-في-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-بإسطنبول-1070134802.html
بوتين يقدم تعازيه لأردوغان في ضحايا الهجوم الإرهابي بإسطنبول
بوتين يقدم تعازيه لأردوغان في ضحايا الهجوم الإرهابي بإسطنبول
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدنية إسطتبول. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T07:57+0000
2022-11-14T07:57+0000
2022-11-14T08:28+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
صوت انفجار
إسطنبول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1070121919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_997edaaf7b3565f6aafe7f6f4c2a6b6c.jpg
وجاء في برقية التعزية المشورة على موقع الكرملين: "السيد الرئيس المحترم، أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي في اسطنبول. أرجو أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى. ونؤكد من جديد استعدادنا للتعاون الوثيق مع الشركاء الأتراك في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب".وأشار بيسكوف إلى المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتم التخطيط لها بعد، ولكن يمكن الاتفاق عليها في غضون ساعات قليلة، مؤكدا أن لدى الرئيسين الكثير من الموضوعات للمناقشة.ولدى سؤاله عما إذا كانت صفقة الحبوب ستتم مناقشتها في مثل هذه المحادثة، أجاب المتحدث باسم الكرملين إن القادة لديهم الكثير للحديث عنه.وقُتل 6 أشخاص وأُصيب 81 آخرين بعد انفجار يرجح أن امرأة نفذته بقنبلة في شارع استقلال بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1070121919_79:0:1039:720_1920x0_80_0_0_c3ffa624d691e5e21ab995692ff296db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, صوت انفجار, إسطنبول
روسيا, فلاديمير بوتين, صوت انفجار, إسطنبول
بوتين يقدم تعازيه لأردوغان في ضحايا الهجوم الإرهابي بإسطنبول
07:57 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدنية إسطتبول.
وجاء في برقية التعزية المشورة على موقع الكرملين: "السيد الرئيس المحترم، أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي في اسطنبول. أرجو أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى. ونؤكد من جديد استعدادنا للتعاون الوثيق مع الشركاء الأتراك في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب".
وأشار بيسكوف إلى المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتم التخطيط لها بعد، ولكن يمكن الاتفاق عليها في غضون ساعات قليلة، مؤكدا أن لدى الرئيسين الكثير من الموضوعات للمناقشة.
وقال بيسكوف "ليس بعد ولكن يمكن الاتفاق عليه في غضون ساعات قليلة".
ولدى سؤاله عما إذا كانت صفقة الحبوب ستتم مناقشتها في مثل هذه المحادثة، أجاب المتحدث باسم الكرملين إن القادة لديهم الكثير للحديث عنه.
وقال لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين "أسئلة كثيرة"
وقُتل 6 أشخاص وأُصيب 81 آخرين بعد انفجار يرجح أن امرأة نفذته بقنبلة في شارع استقلال بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية.