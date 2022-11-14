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https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-غير-مستعد-لمناقشة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-حتى-الآن-1070135063.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا حتى الآن
بوريل: الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا حتى الآن
أعلن جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يعتزمون تبني عقوبات جديدة ضد روسيا... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T08:03+0000
2022-11-14T08:03+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان من المقرر تبني حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا: "ليس اليوم ... نحن نتفاعل، نواصل الإجراءات. تقدم الدول الأعضاء مقترحات، تتم دراستها، تعقد المشاورات مع الخدمات القانونية، ثم ننتقل إلى التبني. يمكن التأكد من أننا لم نتوقف".وصعد الغرب ضغط العقوبات على روسيا الاتحادية بسبب أوكرانيا. لفتت روسيا الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى أن العقوبات ضد روسيا تقوض الاقتصاد العالمي. وقالت موسكو إن روسيا ستتحمل ضغوط العقوبات.
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل: الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا حتى الآن

08:03 GMT 14.11.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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أعلن جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يعتزمون تبني عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، والعمل جار على المستوى الفني.
وقال ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان من المقرر تبني حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا: "ليس اليوم ... نحن نتفاعل، نواصل الإجراءات. تقدم الدول الأعضاء مقترحات، تتم دراستها، تعقد المشاورات مع الخدمات القانونية، ثم ننتقل إلى التبني. يمكن التأكد من أننا لم نتوقف".
وصعد الغرب ضغط العقوبات على روسيا الاتحادية بسبب أوكرانيا. لفتت روسيا الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى أن العقوبات ضد روسيا تقوض الاقتصاد العالمي. وقالت موسكو إن روسيا ستتحمل ضغوط العقوبات.
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