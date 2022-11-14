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https://sputnikarabic.ae/20221114/بولتون-يقر-بعجز-بلاده-أمام-الصواريخ-الفرط-صوتية-الروسية-1070162292.html
بولتون يقر "بعجز" بلاده أمام الصواريخ الفرط صوتية الروسية
بولتون يقر "بعجز" بلاده أمام الصواريخ الفرط صوتية الروسية
كتب مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب جون بولتون اليوم الاثنين في مقال صحفي أن الولايات المتحدة لا تستطيع حماية البلاد من الصواريخ الروسية والصينية. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T14:27+0000
2022-11-14T14:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
رصد عسكري
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وقال بولتون عبر عموده في صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في شكله الحالي غير قادر على حماية البلاد من الضربات الصاروخية القوية".وأوضح بولتون: "بينما طور خصومنا تقنيات تفوق سرعة الصوت وغيرها من التقنيات الجديدة المهددة، انخفض ردع أمريكا واستعدادها للرد العسكري بشكل مواز".وخلص بولتون إلى أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الآن لا يتناسب مع التهديد وينبغي أن يكون تحسينه أولوية رئيسية للأمن القومي للولايات المتحدة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري

بولتون يقر "بعجز" بلاده أمام الصواريخ الفرط صوتية الروسية

14:27 GMT 14.11.2022
© AP Photo / Mark Humphrey المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون
 المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Mark Humphrey
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كتب مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب جون بولتون اليوم الاثنين في مقال صحفي أن الولايات المتحدة لا تستطيع حماية البلاد من الصواريخ الروسية والصينية.
وقال بولتون عبر عموده في صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في شكله الحالي غير قادر على حماية البلاد من الضربات الصاروخية القوية".
روسيا والصين تشكلان تهديدًا نوويًا، ونظام الدفاع الصاروخي الأمريكي غير كافٍ ومحدود، على الرغم من حقيقة انسحاب واشنطن من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة المضادة للصواريخ في عام 2001.
وأوضح بولتون: "بينما طور خصومنا تقنيات تفوق سرعة الصوت وغيرها من التقنيات الجديدة المهددة، انخفض ردع أمريكا واستعدادها للرد العسكري بشكل مواز".
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نظام الدفاع الصاروخي الحالي تم إنشاؤه للحماية من "حفنة" من الهجمات الصاروخية من "الدول المارقة"، وفي مقدمتها كوريا الديمقراطية وإيران، وكذلك عمليات الإطلاق العرضية من روسيا والصين.
وخلص بولتون إلى أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الآن لا يتناسب مع التهديد وينبغي أن يكون تحسينه أولوية رئيسية للأمن القومي للولايات المتحدة.
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