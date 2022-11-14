https://sputnikarabic.ae/20221114/تزويد-بدلة-ليغينور-الروسية-بخوذة-الواقع-المعزز-1070133549.html

تزويد بدلة "ليغينور" الروسية بخوذة الواقع المعزز

تزويد بدلة "ليغينور" الروسية بخوذة الواقع المعزز

صرح نائب المدير العام لمصنع البدلات العسكرية والحماية "أرموكوم"، أوليغ فاوستوف، بأنه من المقرر تطوير الخوذة المدرعة المجهزة بنظام "الواقع المعزز"، قادرة، من... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T06:48+0000

2022-11-14T06:48+0000

2022-11-14T06:49+0000

رصد عسكري

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وقال لوكالة "سبوتنيك: "اليوم، يتم إعداد الشروط المرجعية لبدء العمل البحثي لتطوير ليغينور. نخطط في إطار هذا المشروع، من بين أمور أخرى، للعمل على إمكانية إنشاء خوذة مدرعة معيارية، والتي ستجمع بين العديد من الحلول المتقدمة في وقت واحد، بما في ذلك تقنية الواقع المعزز، أي، سيتم عرض معلومات مختلفة حول الوضع في ساحة المعركة وإشارات التحكم وتحذيرات الخطر في مجال رؤية الجندي".وفقًا لفاوستوف، سيتم تثبيت أجهزة استشعار في الخوذة تسمح للمقاتل بفهم ما إذا كان القناص يستهدفه أو أنواعًا أخرى من الأسلحة عالية الدقة. كما سيتم النظر في إمكانية جعل الخوذة محكمة الإغلاق وتزويدها بنظام حماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية.في الوقت نفسه، أوضح فاوستوف أن مشروع معدات "سوتنيك"، الذي تم ذكره مرارًا وتكرارًا في الصحافة باعتباره الجيل التالي من "راتنيك"، لم يتم تنفيذه لأسباب مختلفة.وقال ردا على سؤال حول مصير "سوتنيك": "هنا يجب أن أصحح لك، على هذا النحو، المعدات القتالية للجيل الجديد سوتنيك غير موجودة اليوم. تم تقسيمها إلى عدة أعمال تطوير - في أحدها، تم تطوير ذخيرة جديدة، في الآخر - أسلحة، وفي الثالث، البدلة نفسها، ولم يبدأ تطويرها".في وقت سابق، قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك" إن معدات جندي من الجيل الجديد في المستقبل، والتي يتم تطويرها لتحل محل مجموعة "راتنيك"، ستطلق عليها اسم "ليغينور". وقال أيضًا إنه سيتم تقليص العمل البحثي في ​​المشروع من سنتين إلى ثلاث سنوات متوقعة في الأصل إلى عام واحد ويكتمل بحلول نهاية عام 2023.

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