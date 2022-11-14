https://sputnikarabic.ae/20221114/تقارير-تكشف-عن-منتج-آبل-القادم-سماعة-واقع-مختلط-تمزج-بين-عالم-ثلاثي-الأبعاد-وخدمة-فيديو-1070149223.html
تقارير تكشف عن منتج "آبل" القادم: سماعة "واقع مختلط" تمزج بين عالم ثلاثي الأبعاد وخدمة فيديو
تقارير تكشف عن منتج "آبل" القادم: سماعة "واقع مختلط" تمزج بين عالم ثلاثي الأبعاد وخدمة فيديو
كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية منشغلة حاليا بتطوير منتجها الرئيسي، وهو سماعة رأس تعمل بتقنية الواقع المختلط، والذي تأمل من خلالها أن تدخل إلى عصر جديد من... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T10:38+0000
2022-11-14T10:38+0000
2022-11-14T10:38+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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وتعمل "آبل" على إضافة للسماعة الجديدة مميزات تتفوق بها على نظارات الواقع المعزز الأخرى، منها نظام تشغيل جديد يُطلق عليه اسم "RealOS"، والذي سيشمل إصدارات واقعية مختلطة من تطبيقات "آبل" الأساسية، مثل الرسائل و"فيس تايم" و"الخرائط"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.كما تتطلع "آبل" إلى إنشاء خدمة فيديو لسماعة الرأس، تتميز بمحتوى ثلاثي الأبعاد، يمكن تشغيله في الواقع الافتراضي، وتأتي تلك الميزة الحصرية بعدما استحوذت الشركة الأمريكية على شركة "نكست في آر" عام 2020، التي دخلت في شراكة مع فنانين ودوريات رياضية محترفة لنقل محتوى الواقع الافتراضي إلى سماعات الرأس.وعن سعرها، فمن المحتمل أن يتراوح سعر سماعة الرأس بين 2000 و3000 دولار أمريكي، لكونها منتج متطور يضم شريحة "M2"، وأكثر من 10 كاميرات موضوعة خارج الجهاز وداخله، فضلا عن أعلى الشاشات دقة التي ظهرت على الإطلاق في سماعة رأس كبيرة الحجم.أما عن اسمها المحتمل فمن المرجح أن تحمل نظارة "آبل" للواقع المختلط اسم "رياليتي برو" و"رياليتي وان".
https://sputnikarabic.ae/20221112/آبل-تنفق-450-مليون-دولار-من-أجل-تفعيل-إرسال-الرسائل-النصية-عبر-الأقمار-الصناعية-في-حالات-الطوارئ-1070085077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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شركة آبل, مجتمع, منوعات
تقارير تكشف عن منتج "آبل" القادم: سماعة "واقع مختلط" تمزج بين عالم ثلاثي الأبعاد وخدمة فيديو
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كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية منشغلة حاليا بتطوير منتجها الرئيسي، وهو سماعة رأس تعمل بتقنية الواقع المختلط، والذي تأمل من خلالها أن تدخل إلى عصر جديد من الحوسبة.
وتعمل "آبل" على إضافة للسماعة الجديدة مميزات تتفوق بها على نظارات الواقع المعزز الأخرى، منها نظام تشغيل جديد يُطلق عليه اسم "RealOS"، والذي سيشمل إصدارات واقعية مختلطة من تطبيقات "آبل" الأساسية، مثل الرسائل و"فيس تايم" و"الخرائط"، وفقا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
كما تتطلع "آبل" إلى إنشاء خدمة فيديو لسماعة الرأس، تتميز بمحتوى ثلاثي الأبعاد، يمكن تشغيله في الواقع الافتراضي، وتأتي تلك الميزة الحصرية بعدما استحوذت الشركة الأمريكية على شركة "نكست في آر" عام 2020، التي دخلت في شراكة مع فنانين ودوريات رياضية محترفة لنقل محتوى الواقع الافتراضي إلى سماعات الرأس.
وعن سعرها، فمن المحتمل أن يتراوح سعر سماعة الرأس بين 2000 و3000 دولار أمريكي، لكونها منتج متطور يضم شريحة "M2"، وأكثر من 10 كاميرات موضوعة خارج الجهاز وداخله، فضلا عن أعلى الشاشات دقة التي ظهرت على الإطلاق في سماعة رأس كبيرة الحجم.
أما عن اسمها المحتمل فمن المرجح أن تحمل نظارة "آبل" للواقع المختلط اسم "رياليتي برو" و"رياليتي وان".