https://sputnikarabic.ae/20221114/رئيس-الدوما-الروسي-زيلينسكي-حرم-المواطنين-من-المستقبل-وأثقل-أوكرانيا-بالديون--1070138257.html
رئيس "الدوما" الروسي: زيلينسكي حرم المواطنين من المستقبل وأثقل أوكرانيا بالديون
رئيس "الدوما" الروسي: زيلينسكي حرم المواطنين من المستقبل وأثقل أوكرانيا بالديون
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حرم المواطنين من المستقبل؛ من خلال إثقال أوكرانيا... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T08:53+0000
2022-11-14T08:53+0000
2022-11-14T08:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
ديون
مجلس الدوما الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062980481_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_460073c8af677fdffc160c7b616233e2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال فولودين، عبر حسابه في "تلغرام": "اليوم، تنفق كييف أكثر من نصف دخلها، حوالي 57.9 %، على الديون. لذلك، فهي مجبرة على أخذ قروض جديدة؛ أوكرانيا دولة مفلسة".وأشار فولودين إلى أن انقلاب 2014، أدى إلى خسارة أوكرانيا سيادتها بالكامل، وأصبحت القروض تشكل 40 % من ميزانية الدولة؛ بما فيها القروض الخارجية.وتشير التقديرات الأوكرانية إلى أن تكاليف الصراع الحالي، إلى جانب انخفاض إيرادات الضرائب؛ تخلف عجزاً مالياً قدره خمسة مليارات دولار شهرياً، أو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع.وبحسب الاقتصاديين، فإن ذلك يدفع بالعجز السنوي إلى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.5 %، قبل الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20220918/إعلام-كييف-ستدفع-مقابل-المساعدات-العسكرية-الغربية-جزءا-من-أراضيها-1067888663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062980481_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_752d44211fea06f93aecbf23d08a1fe7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, ديون, مجلس الدوما الروسي
العالم, أخبار أوكرانيا, ديون, مجلس الدوما الروسي
رئيس "الدوما" الروسي: زيلينسكي حرم المواطنين من المستقبل وأثقل أوكرانيا بالديون
تابعنا عبر
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حرم المواطنين من المستقبل؛ من خلال إثقال أوكرانيا بالديون والقروض، لتصبح فعليا دولة مفلسة.
موسكو - سبوتنيك. وقال فولودين، عبر حسابه في "تلغرام": "اليوم، تنفق كييف أكثر من نصف دخلها، حوالي 57.9 %، على الديون. لذلك، فهي مجبرة على أخذ قروض جديدة؛ أوكرانيا دولة مفلسة".
وأضاف: "نظام كييف يحاول إخفاء ذلك. لكن المشكلة واضحة: زيلينسكي حرم مواطني أوكرانيا من المستقبل، ودفع البلاد إلى عبودية الديون".
وأشار فولودين إلى أن انقلاب 2014، أدى إلى خسارة أوكرانيا سيادتها بالكامل، وأصبحت القروض تشكل 40 % من ميزانية الدولة؛ بما فيها القروض الخارجية.
وتابع: "العام المقبل، سيصل حجم التمويل الأجنبي إلى 58 %. أوكرانيا غير قادرة على الوفاء بشكل مستقل بالتزامات الإنفاق تجاه المواطنين: الرواتب والمزايا والمعاشات التقاعدية، والقضايا الاجتماعية الأخرى. الوضع يزداد سوءًا".
وتشير التقديرات الأوكرانية إلى أن تكاليف الصراع الحالي، إلى جانب انخفاض إيرادات الضرائب؛ تخلف عجزاً مالياً قدره خمسة مليارات دولار شهرياً، أو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع.
وبحسب الاقتصاديين، فإن ذلك يدفع بالعجز السنوي إلى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.5 %، قبل الصراع.