عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/رئيس-الدوما-الروسي-زيلينسكي-حرم-المواطنين-من-المستقبل-وأثقل-أوكرانيا-بالديون--1070138257.html
رئيس "الدوما" الروسي: زيلينسكي حرم المواطنين من المستقبل وأثقل أوكرانيا بالديون
رئيس "الدوما" الروسي: زيلينسكي حرم المواطنين من المستقبل وأثقل أوكرانيا بالديون
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حرم المواطنين من المستقبل؛ من خلال إثقال أوكرانيا... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T08:53+0000
2022-11-14T08:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
ديون
مجلس الدوما الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062980481_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_460073c8af677fdffc160c7b616233e2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال فولودين، عبر حسابه في "تلغرام": "اليوم، تنفق كييف أكثر من نصف دخلها، حوالي 57.9 %، على الديون. لذلك، فهي مجبرة على أخذ قروض جديدة؛ أوكرانيا دولة مفلسة".وأشار فولودين إلى أن انقلاب 2014، أدى إلى خسارة أوكرانيا سيادتها بالكامل، وأصبحت القروض تشكل 40 % من ميزانية الدولة؛ بما فيها القروض الخارجية.وتشير التقديرات الأوكرانية إلى أن تكاليف الصراع الحالي، إلى جانب انخفاض إيرادات الضرائب؛ تخلف عجزاً مالياً قدره خمسة مليارات دولار شهرياً، أو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع.وبحسب الاقتصاديين، فإن ذلك يدفع بالعجز السنوي إلى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.5 %، قبل الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20220918/إعلام-كييف-ستدفع-مقابل-المساعدات-العسكرية-الغربية-جزءا-من-أراضيها-1067888663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062980481_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_752d44211fea06f93aecbf23d08a1fe7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, ديون, مجلس الدوما الروسي
العالم, أخبار أوكرانيا, ديون, مجلس الدوما الروسي

رئيس "الدوما" الروسي: زيلينسكي حرم المواطنين من المستقبل وأثقل أوكرانيا بالديون

08:53 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Алексей Даничев / الانتقال إلى بنك الصورفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Алексей Даничев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حرم المواطنين من المستقبل؛ من خلال إثقال أوكرانيا بالديون والقروض، لتصبح فعليا دولة مفلسة.
موسكو - سبوتنيك. وقال فولودين، عبر حسابه في "تلغرام": "اليوم، تنفق كييف أكثر من نصف دخلها، حوالي 57.9 %، على الديون. لذلك، فهي مجبرة على أخذ قروض جديدة؛ أوكرانيا دولة مفلسة".

وأضاف: "نظام كييف يحاول إخفاء ذلك. لكن المشكلة واضحة: زيلينسكي حرم مواطني أوكرانيا من المستقبل، ودفع البلاد إلى عبودية الديون".

وأشار فولودين إلى أن انقلاب 2014، أدى إلى خسارة أوكرانيا سيادتها بالكامل، وأصبحت القروض تشكل 40 % من ميزانية الدولة؛ بما فيها القروض الخارجية.
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: كييف ستدفع مقابل المساعدات العسكرية الغربية جزءا من أراضيها
18 سبتمبر, 05:57 GMT

وتابع: "العام المقبل، سيصل حجم التمويل الأجنبي إلى 58 %. أوكرانيا غير قادرة على الوفاء بشكل مستقل بالتزامات الإنفاق تجاه المواطنين: الرواتب والمزايا والمعاشات التقاعدية، والقضايا الاجتماعية الأخرى. الوضع يزداد سوءًا".

وتشير التقديرات الأوكرانية إلى أن تكاليف الصراع الحالي، إلى جانب انخفاض إيرادات الضرائب؛ تخلف عجزاً مالياً قدره خمسة مليارات دولار شهرياً، أو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع.
وبحسب الاقتصاديين، فإن ذلك يدفع بالعجز السنوي إلى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.5 %، قبل الصراع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала