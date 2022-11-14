https://sputnikarabic.ae/20221114/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يحذر-من-عواقب-استهداف-أنصار-الله-للمنشآت-الاقتصادية-على-فرص-السلام-1070167870.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر من عواقب استهداف "أنصار الله" للمنشآت الاقتصادية على فرص السلام

رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر من عواقب استهداف "أنصار الله" للمنشآت الاقتصادية على فرص السلام

حذر رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، من عواقب هجمات جماعة أنصار الله على موانئ تصدير النفط في اليمن، على مسار السلام ومفاقمة الأوضاع... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T16:50+0000

2022-11-14T16:50+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال العليمي، لدى لقائه في العاصمة السعودية الرياض، سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لدى اليمن، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أحذر "من أن تؤدي الهجمات الإرهابية للحوثيين على البنى التحتية الاقتصادية إلى نسف مساعي السلام، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية الكارثية التي قد تشمل عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، ما يؤكد احتفاظها بحق الرد على تلك الانتهاكات المدعومة من النظام الإيراني".وأضاف: "هذا التصعيد من جانب الميلشيات الحوثية يؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني الذي يدير عملياته في المنطقة حرسه الثوري من غرفة سوداء واحدة".وأشار العليمي إلى "الإجراءات الحكومية لردع الانتهاكات للقانون الدولي بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية"، مؤكداً "مراعاة التدخلات الإغاثية لمجتمع العمل الإنساني في جميع أنحاء البلاد".وأكد "التمسك بحل شامل للأزمة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا [في إشارة إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية]".واتهم العليمي، جماعة أنصار الله بـ"الانقلاب على مسار جهود السلام، بما في ذلك إعلان الهدنة"، معتبراً أنها "أثبتت للعالم أنها ليست شريكاً جاداً للسلام". على حد قوله.وتطرق رئيس مجلس القيادة اليمني، بحسب الوكالة، إلى "الجهود الجارية لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن، بموجب نتائج تقرير اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، إضافة إلى الإصلاحات الخدمية في مختلف القطاعات بدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".من جانبهم، أشاد السفراء بـ"المبادرات الحكومية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعاطيها الجاد مع جهود التهدئة".ويوم الخميس الماضي، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، منع سفينة من تحميل شحنة من النفط الخام عبر ميناء قنا في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، مجدداً اشتراط الجماعة دفع مجلس القيادة الرئاسي رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات النفط مقابل السماح له بتصدير شحنات النفط الخام.والهجوم الجوي هو الثاني الذي تعلن جماعة أنصار الله مسؤوليتها عنه، حيث تبنت، في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استهداف ناقلة عملاقة في ميناء الضَّبة النفطي التابع لمحافظة حضرموت شرقي اليمن، بهجوم مماثل وصفته بـ"التحذيري"، أثناء تحميلها بالنفط الخام، وذلك بعد طلبها من الشركات النفطية في محافظات سيطرة الحكومة اليمنية، إيقاف تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221113/اليمن-يدعو-تركيا-إلى-تصنيف-جماعة-أنصار-الله-منظمةً-إرهابية-1070128765.html

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