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https://sputnikarabic.ae/20221114/روسيا-تسمح-بنقل-الأسهم-في-مشغل-سخالين-1-الجديد-لشركتي-سوديكو-اليابانية-وongc-الهندية-1070163424.html
روسيا تسمح بنقل الأسهم في مشغل "سخالين 1" الجديد لشركتي سوديكو اليابانية و"ONGC" الهندية
روسيا تسمح بنقل الأسهم في مشغل "سخالين 1" الجديد لشركتي سوديكو اليابانية و"ONGC" الهندية
سمحت الحكومة الروسية بنقل 30% في مشغل "سخالين -1" الجديد إلى شركة "سوديكو" اليابانية و 20% إلى شركة "ONGC" الهندية. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T15:13+0000
2022-11-14T15:13+0000
اقتصاد
مشروع
سوق النفط
سخالين
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وجاء في بيان "السماح بتحويل 30 في المائة من رأس المال المصرح به للشركة المذكورة إلى شركة سخالين لتنمية النفط والغاز المحدودة "سويوكو" بما يتناسب مع حصتها في المشاركة بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج ... السماح بنقل 20 في المائة من رأس المال المصرح به للشركة المذكورة لشركة "ONGC Videsh Limited" بما يتناسب مع حصتها في المشاركة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسومًا، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يوجه الحكومة الروسية بتأسيس كيان جديد لتشغيل مشروع سخالين-1، تنتقل إليه حقوق ومسؤوليات شركة "إكسون نفتغاز ليميتد" التابعة لشركة "إكسون موبل" الأمريكية، والتي كانت تمتلك وتشغل جزءًا من المشروع، ومن المقرر أن يكون الكيان الروسي الجديد تحت مظلة شركة "سخالينمورنفتغاز-شيلف"، على الأقل إلى حين توزيع جميع حصص المشروع وبعد ذلك يمكن توسيع صلاحيات الكيان الجديد.وتمتلك شركة "سوديكو" اليابانية حصة 30% من مشروع سخالين-1، وهي عبارة عن اتحاد مكون من الحكومة اليابانية وشركات "إيتوتشو" و"جابكس" و"ماريوبيني".كما تمتلك شركة "روسنفت" الروسية وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية "أو إن جي سي" حصتين تبلغ كل منهما 20%، وكانت شركة "إكسون نفتغاز ليميتد" الأمريكية تمتلك حصة 30% لكنها أعلنت في مارس/آذار الماضي نيتها الانسحاب من المشروع، وفي نيسان/أبريل الماضي أعلنت توقف إنتاج النفط والغاز من مشروع سخالين-1 بفعل حالة "القوة القاهرة".
https://sputnikarabic.ae/20221101/وزير-الاقتصاد-يقول-إن-اليابان-متمسكة-بمشاركتها-في-مشروع-سخالين-1-النفطي-الروسي-1069697094.html
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اقتصاد, مشروع, سوق النفط, سخالين
اقتصاد, مشروع, سوق النفط, سخالين

روسيا تسمح بنقل الأسهم في مشغل "سخالين 1" الجديد لشركتي سوديكو اليابانية و"ONGC" الهندية

15:13 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Vladimir Mikhailov / الانتقال إلى بنك الصورمحطة طاقة من ضمن مشروع "سخالين 2"
محطة طاقة من ضمن مشروع سخالين 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Vladimir Mikhailov
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سمحت الحكومة الروسية بنقل 30% في مشغل "سخالين -1" الجديد إلى شركة "سوديكو" اليابانية و 20% إلى شركة "ONGC" الهندية.
وجاء في بيان "السماح بتحويل 30 في المائة من رأس المال المصرح به للشركة المذكورة إلى شركة سخالين لتنمية النفط والغاز المحدودة "سويوكو" بما يتناسب مع حصتها في المشاركة بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج ... السماح بنقل 20 في المائة من رأس المال المصرح به للشركة المذكورة لشركة "ONGC Videsh Limited" بما يتناسب مع حصتها في المشاركة".
محطة طاقة من ضمن مشروع سخالين 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسومًا، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يوجه الحكومة الروسية بتأسيس كيان جديد لتشغيل مشروع سخالين-1، تنتقل إليه حقوق ومسؤوليات شركة "إكسون نفتغاز ليميتد" التابعة لشركة "إكسون موبل" الأمريكية، والتي كانت تمتلك وتشغل جزءًا من المشروع، ومن المقرر أن يكون الكيان الروسي الجديد تحت مظلة شركة "سخالينمورنفتغاز-شيلف"، على الأقل إلى حين توزيع جميع حصص المشروع وبعد ذلك يمكن توسيع صلاحيات الكيان الجديد.
وتمتلك شركة "سوديكو" اليابانية حصة 30% من مشروع سخالين-1، وهي عبارة عن اتحاد مكون من الحكومة اليابانية وشركات "إيتوتشو" و"جابكس" و"ماريوبيني".
كما تمتلك شركة "روسنفت" الروسية وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية "أو إن جي سي" حصتين تبلغ كل منهما 20%، وكانت شركة "إكسون نفتغاز ليميتد" الأمريكية تمتلك حصة 30% لكنها أعلنت في مارس/آذار الماضي نيتها الانسحاب من المشروع، وفي نيسان/أبريل الماضي أعلنت توقف إنتاج النفط والغاز من مشروع سخالين-1 بفعل حالة "القوة القاهرة".
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