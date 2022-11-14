https://sputnikarabic.ae/20221114/زيلينسكي-يصل-إلى-خيرسون--1070148580.html
زيلينسكي يصل إلى خيرسون
زيلينسكي يصل إلى خيرسون
ذكرت وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية أن فلاديمير زيلينسكي قد وصل إلى خيرسون. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T10:10+0000
2022-11-14T10:10+0000
2022-11-14T10:18+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وأكد مراسلو صحيفة "الحقيقة الأوكرانية" وصول رئيس الدولة إلى خيرسون.كما أبلغت "رويترز" عن زيارة زيلينسكي لخيرسون.ولم يعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف على نبأ وصول زيلينسكي إلى خيرسون، لكنه أشار إلى أن هذه أراض روسية.وأعلن مكتب زيلينسكي، السبت، بدء عمل سلطات كييف في خيرسون. في وقت لاحق، أعلن ممثل الإدارة المعين من كييف عن فرض حظر تجول في خيرسون من الساعة 17.00 إلى 08.00 وخطط لتقييد الدخول والخروج من المدينة.في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، قررت السلطات الروسية إعادة توطين سكان أربع بلديات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في عمق منطقة خيرسون وغيرها من المناطق الروسية بسبب القصف الأوكراني المستمر، وخطر الفيضانات في حالة حدوث هجوم على سد كاخوفسكايا الكهرمائي. وأشار سيرغي سوروفيكين، قائد مجموعة القوات المتحدة، إلى أن الوضع في خيرسون أصبح خطيرًا على حياة المدنيين. في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إجلاء 115000 شخص من الضفة اليمنى، ووافق وزير الدفاع سيرغي شويغو على بدء نقل القوات إلى الضفة اليسرى وتنظيم خط دفاع للقوات المسلحة الروسية على طول خط نهر دنيبر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي يصل إلى خيرسون
10:10 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية أن فلاديمير زيلينسكي قد وصل إلى خيرسون.
وأكد مراسلو صحيفة "الحقيقة الأوكرانية" وصول رئيس الدولة إلى خيرسون.
كما أبلغت "رويترز" عن زيارة زيلينسكي لخيرسون.
ولم يعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف على نبأ وصول زيلينسكي إلى خيرسون، لكنه أشار إلى أن هذه أراض روسية.
وأعلن مكتب زيلينسكي، السبت، بدء عمل سلطات كييف في خيرسون. في وقت لاحق، أعلن ممثل الإدارة المعين من كييف عن فرض حظر تجول في خيرسون من الساعة 17.00 إلى 08.00 وخطط لتقييد الدخول والخروج من المدينة.
في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، قررت السلطات الروسية إعادة توطين سكان أربع بلديات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في عمق منطقة خيرسون وغيرها من المناطق الروسية بسبب القصف الأوكراني المستمر، وخطر الفيضانات في حالة حدوث هجوم على سد كاخوفسكايا الكهرمائي. وأشار سيرغي سوروفيكين، قائد مجموعة القوات المتحدة، إلى أن الوضع في خيرسون أصبح خطيرًا على حياة المدنيين. في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إجلاء 115000 شخص من الضفة اليمنى، ووافق وزير الدفاع سيرغي شويغو على بدء نقل القوات إلى الضفة اليسرى وتنظيم خط دفاع للقوات المسلحة الروسية على طول خط نهر دنيبر.