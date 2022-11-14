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https://sputnikarabic.ae/20221114/سامسونغ-قد-تقلص-شحنات-هواتفها-الذكية-بنسبة-13٪-في-2023-1070156724.html
"سامسونغ" قد تقلص شحنات هواتفها الذكية بنسبة 13٪ في 2023
"سامسونغ" قد تقلص شحنات هواتفها الذكية بنسبة 13٪ في 2023
ذكرت تقارير، اليوم الاثنين، أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تخطط لخفض شحناتها من الهواتف الذكية، بنسبة 13 بالمائة خلال العام المقبل 2023. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T13:20+0000
2022-11-14T13:20+0000
شركة سامسونج
مجتمع
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ولم تكن "سامسونغ" قادرة على بيع العديد من وحدات الهواتف الذكية، كما كان متوقعًا لأسباب عديدة، بما في ذلك مشكلة سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، وفقا لموقع "جيزموشينا".وتعكس خطة "سامسونغ" بخفض الشحنات بنسبة 13 بالمائة، ما يقارب 30 مليون هاتف ذكي.وعلى الرغم من أن صانع الهواتف الذكية كان قادرا على زيادة حصته في السوق، من حيث الشحنات خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالربع الثاني، إلا أن الشركة شهدت انخفاضا إجماليا بنحو 8 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي، بحسب التقرير.وكانت تقارير أفادت مؤخرا أنه من المتوقع أن تبيع شركة "سامسونغ" 270 مليون هاتف ذكي خلال 2023، مع التركيز على هواتفها القابلة للطي.وكان تقدير الشركة الكورية الجنوبية ببيع 260 مليون وحدة مباعة في عام 2022 يزيد بنحو 10 ملايين عن العام الماضي، وأرادت "سامسونغ" زيادة ذلك بمقدار 10 ملايين في العام المقبل.وكانت "سامسونغ" تركز على بيع هواتفها القابلة للطي من أجل تحقيق ذلك الهدف، لأنها يمكن أن تزيد الربحية بدلا من مجرد أحجام المبيعات الهائلة بشكل عام.
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شركة سامسونج, مجتمع, منوعات
شركة سامسونج, مجتمع, منوعات

"سامسونغ" قد تقلص شحنات هواتفها الذكية بنسبة 13٪ في 2023

13:20 GMT 14.11.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JEهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فليب 4" القابل للطي
هاتف سامسونغ غلاكسي زد فليب 4 القابل للطي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فليب 4" القابل للطي
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
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ذكرت تقارير، اليوم الاثنين، أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تخطط لخفض شحناتها من الهواتف الذكية، بنسبة 13 بالمائة خلال العام المقبل 2023.
ولم تكن "سامسونغ" قادرة على بيع العديد من وحدات الهواتف الذكية، كما كان متوقعًا لأسباب عديدة، بما في ذلك مشكلة سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، وفقا لموقع "جيزموشينا".
وتعكس خطة "سامسونغ" بخفض الشحنات بنسبة 13 بالمائة، ما يقارب 30 مليون هاتف ذكي.
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وعلى الرغم من أن صانع الهواتف الذكية كان قادرا على زيادة حصته في السوق، من حيث الشحنات خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالربع الثاني، إلا أن الشركة شهدت انخفاضا إجماليا بنحو 8 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي، بحسب التقرير.
وكانت تقارير أفادت مؤخرا أنه من المتوقع أن تبيع شركة "سامسونغ" 270 مليون هاتف ذكي خلال 2023، مع التركيز على هواتفها القابلة للطي.
وكان تقدير الشركة الكورية الجنوبية ببيع 260 مليون وحدة مباعة في عام 2022 يزيد بنحو 10 ملايين عن العام الماضي، وأرادت "سامسونغ" زيادة ذلك بمقدار 10 ملايين في العام المقبل.
وكانت "سامسونغ" تركز على بيع هواتفها القابلة للطي من أجل تحقيق ذلك الهدف، لأنها يمكن أن تزيد الربحية بدلا من مجرد أحجام المبيعات الهائلة بشكل عام.
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