https://sputnikarabic.ae/20221114/ستولتنبرغ-نحذر-من-الاستخفاف-بقدرات-روسيا-العسكرية-1070156849.html
ستولتنبرغ: نحذر من الاستخفاف بقدرات روسيا العسكرية
ستولتنبرغ: نحذر من الاستخفاف بقدرات روسيا العسكرية
حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، من "الاستخفاف بقدرات روسيا بساحة الحرب في أوكرانيا"، مجدداً مواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T13:17+0000
2022-11-14T13:17+0000
2022-11-14T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي ببروكسل مع وزيري الدفاع والخارجية الهولنديين، بأن "دعم أوكرانيا أمنياً هو في صالح أوروبا والحلفاء على الرغم من دفع الثمن وارتفاع أسعار الطاقة"، مؤكداً استعداد الحلفاء لفرض المزيد من العقوبات على موسكو.وأكد أن الأشهر القادمة ستكون صعبة جداً على أوكرانيا".يذكر أن العلاقات الروسية ـ الغربية، بما في ذلك حلف الناتو، ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاماً.وتدهورت هذه الأزمة بشكل أكبر بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، وذلك لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "لحماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا، من المخطط، حسب قوله، تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا" ، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-الروسية-فقط-المجنون-يمكنه-التفكير-الآن-في-قبول-أوكرانيا-في-الناتو-1070132253.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا
ستولتنبرغ: نحذر من الاستخفاف بقدرات روسيا العسكرية
13:17 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 14:10 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، من "الاستخفاف بقدرات روسيا بساحة الحرب في أوكرانيا"، مجدداً مواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً.
أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي ببروكسل مع وزيري الدفاع والخارجية الهولنديين، بأن "دعم أوكرانيا أمنياً هو في صالح أوروبا والحلفاء على الرغم من دفع الثمن وارتفاع أسعار الطاقة"، مؤكداً استعداد الحلفاء لفرض المزيد من العقوبات على موسكو.
ونبه من أن "الطرف الأقوى في ساحة الحرب سيكون أقوى في عملية المفاوضات"، محذراً من "الاستخفاف بقوة روسيا لأن قواتها أكبر عدداً وتمتلك قدرات متعددة".
وأكد أن الأشهر القادمة ستكون صعبة جداً على أوكرانيا".
يذكر أن العلاقات الروسية ـ الغربية، بما في ذلك حلف الناتو، ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاماً.
وتدهورت هذه الأزمة بشكل أكبر بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، وذلك لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "لحماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا، من المخطط، حسب قوله، تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا" ، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.