https://sputnikarabic.ae/20221114/ستولتنبرغ-نحذر-من-الاستخفاف-بقدرات-روسيا-العسكرية-1070156849.html

ستولتنبرغ: نحذر من الاستخفاف بقدرات روسيا العسكرية

ستولتنبرغ: نحذر من الاستخفاف بقدرات روسيا العسكرية

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، من "الاستخفاف بقدرات روسيا بساحة الحرب في أوكرانيا"، مجدداً مواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً. 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T13:17+0000

2022-11-14T13:17+0000

2022-11-14T14:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الناتو

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي ببروكسل مع وزيري الدفاع والخارجية الهولنديين، بأن "دعم أوكرانيا أمنياً هو في صالح أوروبا والحلفاء على الرغم من دفع الثمن وارتفاع أسعار الطاقة"، مؤكداً استعداد الحلفاء لفرض المزيد من العقوبات على موسكو.وأكد أن الأشهر القادمة ستكون صعبة جداً على أوكرانيا".يذكر أن العلاقات الروسية ـ الغربية، بما في ذلك حلف الناتو، ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاماً.وتدهورت هذه الأزمة بشكل أكبر بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، وذلك لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "لحماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا، من المخطط، حسب قوله، تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا" ، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-الروسية-فقط-المجنون-يمكنه-التفكير-الآن-في-قبول-أوكرانيا-في-الناتو-1070132253.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا