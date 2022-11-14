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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/سلطات-منطقة-خيرسون-تكشف-عن-قمع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-للمدنيين-1070168669.html
سلطات منطقة خيرسون تكشف عن قمع القوات المسلحة الأوكرانية للمدنيين
سلطات منطقة خيرسون تكشف عن قمع القوات المسلحة الأوكرانية للمدنيين
ذكرت الخدمة الصحفية للقائد بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون بالنيابة، فلاديمير سالدو إن السلطات المحلية لديها معلومات حول القمع الذي تمارسه القوات... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T16:56+0000
2022-11-14T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قمع
أخبار أوكرانيا
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وقال سالدو في تصريح لوسائل إعلام روسية "جميع سكان خيرسون في خطر، حتى أولئك الذين، كما يعتقدون، لا يستطيع نظام كييف تقديم أي شيء لهم. هناك بالفعل أدلة على أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين واصلوا ببساطة العمل في الأشهر الأخيرة".ووفقا له، "يمكن توقع أي استفزازات من كييف"، بما في ذلك طرد السكان الذين بقوا هناك من خيرسون وإلحاق الضرر بسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.في 9 نوفمبر، قال قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية في أوكرانيا، سيرغي سوروفكين، إنه من غير المجدي تنظيم الدفاع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون. أمر رئيس وزارة الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، بسحب القوات من خيرسون إلى الضفة اليسرى.في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن ممثلو السلطات الأوكرانية بدء العمل في مدينة الإدارة العسكرية والشرطة الوطنية وجهاز الأمن في أوكرانيا، وكذلك إعلان حظر التجول في المدينة والخطط لتقييد الدخول والخروج من المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20221114/إعلام-أوكرانيا-تسحب-الاعتماد-من-صحفيين-بسبب-تقارير-حول-خيرسون-1070134173.html
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روسيا, قمع, أخبار أوكرانيا
روسيا, قمع, أخبار أوكرانيا

سلطات منطقة خيرسون تكشف عن قمع القوات المسلحة الأوكرانية للمدنيين

16:56 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 16:59 GMT 14.11.2022)
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مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
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ذكرت الخدمة الصحفية للقائد بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون بالنيابة، فلاديمير سالدو إن السلطات المحلية لديها معلومات حول القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في المنطقة.
وقال سالدو في تصريح لوسائل إعلام روسية "جميع سكان خيرسون في خطر، حتى أولئك الذين، كما يعتقدون، لا يستطيع نظام كييف تقديم أي شيء لهم. هناك بالفعل أدلة على أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين واصلوا ببساطة العمل في الأشهر الأخيرة".
ووفقا له، "يمكن توقع أي استفزازات من كييف"، بما في ذلك طرد السكان الذين بقوا هناك من خيرسون وإلحاق الضرر بسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
إعلام: أوكرانيا تسحب الاعتماد من صحفيين بسبب تقارير حول خيرسون
07:42 GMT
في 9 نوفمبر، قال قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية في أوكرانيا، سيرغي سوروفكين، إنه من غير المجدي تنظيم الدفاع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون. أمر رئيس وزارة الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، بسحب القوات من خيرسون إلى الضفة اليسرى.
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن ممثلو السلطات الأوكرانية بدء العمل في مدينة الإدارة العسكرية والشرطة الوطنية وجهاز الأمن في أوكرانيا، وكذلك إعلان حظر التجول في المدينة والخطط لتقييد الدخول والخروج من المدينة.
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