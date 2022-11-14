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سلوفينيا تنتخب أول امرأة رئيسة في جولة الإعادة
سلوفينيا تنتخب أول امرأة رئيسة في جولة الإعادة
فازت المدافعة عن الحقوق الليبرالية، ناتاشا بيرتس موسار، بجولة الإعادة يوم الأحد لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة دولة في سلوفينيا. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T01:25+0000
2022-11-14T01:25+0000
سلوفينيا
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وقالت ناتاشا بيرتس، إنها ستسعى إلى سد الفجوة العميقة بين اليسار واليمين في دولة جبال الألب التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة.مع فرز جميع الأصوات تقريبًا في الدولة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي، تقدمت بيرتس موسار على وزير الخارجية السلوفيني المحافظ السابق، أنزي لوجار بنسبة 54% مقابل 46%. أوقالت أثناء احتفال فريقها الانتخابي، "ستكون مهمتي الأولى هي فتح حوار بين جميع السلوفينيين في الانتخابات الديمقراطية، أظهر السلوفينيون أي نوع من البلاد يريدون".وأضافت، "لقد دافعت طوال حياتي عن نفس القيم، الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح. حان الوقت للتوقف عن التعامل مع الماضي.. يجب القيام بأشياء كثيرة في المستقبل".وأقر لوجار بالهزيمة، قائلا إنه "يأمل أن تنفذ بيرك موسار كل الوعود التي قطعتها خلال الحملة".ستكون بيرتس موسار، البالغة من العمر 54 عامًا، أول امرأة تتولى منصب الرئيس منذ استقلال سلوفينيا عن يوغوسلافيا في عام 1991.
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سلوفينيا
سلوفينيا

سلوفينيا تنتخب أول امرأة رئيسة في جولة الإعادة

01:25 GMT 14.11.2022
© AP Photo / Darko Bandicرئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار، الأحد، 13 نوفمبر 2022
رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار، الأحد، 13 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Darko Bandic
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فازت المدافعة عن الحقوق الليبرالية، ناتاشا بيرتس موسار، بجولة الإعادة يوم الأحد لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة دولة في سلوفينيا.
وقالت ناتاشا بيرتس، إنها ستسعى إلى سد الفجوة العميقة بين اليسار واليمين في دولة جبال الألب التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة.
مع فرز جميع الأصوات تقريبًا في الدولة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي، تقدمت بيرتس موسار على وزير الخارجية السلوفيني المحافظ السابق، أنزي لوجار بنسبة 54% مقابل 46%. أ
أدى فوزها إلى تعزيز الكتلة الليبرالية في البلاد، بعد فوز تحالف يسار الوسط في الانتخابات البرلمانية في سلوفينيا في أبريل/نيسان الماضي.
وقالت أثناء احتفال فريقها الانتخابي، "ستكون مهمتي الأولى هي فتح حوار بين جميع السلوفينيين في الانتخابات الديمقراطية، أظهر السلوفينيون أي نوع من البلاد يريدون".
وأضافت، "لقد دافعت طوال حياتي عن نفس القيم، الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح. حان الوقت للتوقف عن التعامل مع الماضي.. يجب القيام بأشياء كثيرة في المستقبل".
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وأقر لوجار بالهزيمة، قائلا إنه "يأمل أن تنفذ بيرك موسار كل الوعود التي قطعتها خلال الحملة".
ستكون بيرتس موسار، البالغة من العمر 54 عامًا، أول امرأة تتولى منصب الرئيس منذ استقلال سلوفينيا عن يوغوسلافيا في عام 1991.
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