https://sputnikarabic.ae/20221114/سلوفينيا-تنتخب-أول-امرأة-رئيسة-في-جولة-الإعادة-1070130963.html

سلوفينيا تنتخب أول امرأة رئيسة في جولة الإعادة

سلوفينيا تنتخب أول امرأة رئيسة في جولة الإعادة

فازت المدافعة عن الحقوق الليبرالية، ناتاشا بيرتس موسار، بجولة الإعادة يوم الأحد لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة دولة في سلوفينيا. 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T01:25+0000

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سلوفينيا

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وقالت ناتاشا بيرتس، إنها ستسعى إلى سد الفجوة العميقة بين اليسار واليمين في دولة جبال الألب التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة.مع فرز جميع الأصوات تقريبًا في الدولة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي، تقدمت بيرتس موسار على وزير الخارجية السلوفيني المحافظ السابق، أنزي لوجار بنسبة 54% مقابل 46%. أوقالت أثناء احتفال فريقها الانتخابي، "ستكون مهمتي الأولى هي فتح حوار بين جميع السلوفينيين في الانتخابات الديمقراطية، أظهر السلوفينيون أي نوع من البلاد يريدون".وأضافت، "لقد دافعت طوال حياتي عن نفس القيم، الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح. حان الوقت للتوقف عن التعامل مع الماضي.. يجب القيام بأشياء كثيرة في المستقبل".وأقر لوجار بالهزيمة، قائلا إنه "يأمل أن تنفذ بيرك موسار كل الوعود التي قطعتها خلال الحملة".ستكون بيرتس موسار، البالغة من العمر 54 عامًا، أول امرأة تتولى منصب الرئيس منذ استقلال سلوفينيا عن يوغوسلافيا في عام 1991.

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