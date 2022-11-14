https://sputnikarabic.ae/20221114/شولتز-يتمنى-حضور-بوتين-لقمة-مجموعة-العشرين-في-بالي-1070131959.html

شولتز يتمنى حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في بالي

شولتز يتمنى حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في بالي

تمنى المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين المقبلة في إندونيسيا. 14.11.2022, سبوتنيك عربي

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2022-11-14T04:50+0000

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أخبار ألمانيا

فلاديمير بوتين

قمة مجموعة العشرين

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وأضاف المستشار الألماني، أنه سيتعين على بوتين مواجهة بعض الأسئلة والانتقادات من الدول الغربية إذا كان سيذهب إلى قمة مجموعة العشرين.وتستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.وقال الكرملين، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة، وإن الوفد الروسي سيترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف.

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أخبار ألمانيا, فلاديمير بوتين, قمة مجموعة العشرين