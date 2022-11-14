https://sputnikarabic.ae/20221114/شولتز-يتمنى-حضور-بوتين-لقمة-مجموعة-العشرين-في-بالي-1070131959.html
شولتز يتمنى حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في بالي
شولتز يتمنى حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في بالي
تمنى المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين المقبلة في إندونيسيا. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T04:50+0000
2022-11-14T04:50+0000
2022-11-14T05:06+0000
أخبار ألمانيا
فلاديمير بوتين
قمة مجموعة العشرين
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وأضاف المستشار الألماني، أنه سيتعين على بوتين مواجهة بعض الأسئلة والانتقادات من الدول الغربية إذا كان سيذهب إلى قمة مجموعة العشرين.وتستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.وقال الكرملين، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة، وإن الوفد الروسي سيترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20221112/ماكرون-وشولتس-يتفقان-على-أن-علاقة-بلديهما-هي-القوة-الدافعة-لأوروبا-1070107020.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, فلاديمير بوتين, قمة مجموعة العشرين
أخبار ألمانيا, فلاديمير بوتين, قمة مجموعة العشرين
شولتز يتمنى حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في بالي
04:50 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 05:06 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
تمنى المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين المقبلة في إندونيسيا.
وقال شولتز خلال توقفه في فيتنام (في طريقه إلى إندونيسيا)، "كان من الجيد لو ذهب إلى بالي"، حسبما نقلت إذاعة "دويتشلاند فونك" يوم الأحد.
وأضاف المستشار الألماني، أنه سيتعين على بوتين مواجهة بعض الأسئلة والانتقادات من الدول الغربية إذا كان سيذهب إلى قمة مجموعة العشرين.
وتستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال الكرملين، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة، وإن الوفد الروسي سيترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف.