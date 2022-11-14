https://sputnikarabic.ae/20221114/طهران-تستدعي-سفير-برلين-في-طهران-بعد-تصريحات-المستشار-الألماني-بشأن-الأوضاع-الداخلية-في-إيران-1070167057.html

طهران تستدعي سفير برلين احتجاجا على تصريحات المستشار الألماني بشأن الأوضاع الداخلية في إيران

طهران تستدعي سفير برلين احتجاجا على تصريحات المستشار الألماني بشأن الأوضاع الداخلية في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، "استدعاء سفير ألمانيا في طهران احتجاجا على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، حول التطورات في إيران". 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T16:08+0000

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "عقب التصريحات غير المسؤولة من قبل المستشار الألماني تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت الخارجية الإيرانية باستدعاء سفير ألمانيا، هانز إيدو موتسيل، اليوم، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".وأضاف البيان، أنه "خلال الاستدعاء أدانت الخارجية التصريحات "غير المسؤولة" للمستشار الألماني"، وعبرت عن "استهجانها الشديد للنهج الألماني التخريبي تجاه الأوضاع الداخلية في إيران".وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد وجه، السبت الماضي، انتقادات لإيران على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بها، لافتا إلى أنه يميل إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع.ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس الأحد، على مواقف المستشار الألماني الأخيرة حيال بلاده، ودعوته لفرض عقوبات جديدة ضد إيران.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن كنعاني قوله إن "ألمانيا تتهرب من مسؤولياتها الدولية فيما يتعلق باحترام سيادة الدول".ورأى كنعاني أن هذه المواقف تدخل في شؤون إيران الداخلية وغير دبلوماسية، واصفا إياها بـ"الاستفزازية"، مشيرا إلى أن ألمانيا هي التي يجب أن تتعامل بمسؤولية وشفافية حيال ماضيها وليس إيران، وأوصى المسؤولين الألمان بإعادة "العقلانية" إلى العلاقات الثنائية.وأكد كنعاني أن "الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، هو الطريق الوحيد لتعزيز التعاون المستدام بين البلدين".وتابع: "بعض أدعياء حقوق الإنسان وبنسيان سجلهم الأسود تجاه الشعب الإيراني، من خلال دعمهم الأعمى لنظام العقوبات الأمريكية الظالمة وصمتهم حيال الهجوم الإهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز، جعلوا حقوق الإنسان ألعوبة سياسية بأيديهم".

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