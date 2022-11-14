https://sputnikarabic.ae/20221114/عاهل-الأردن-يهنئ-نتنياهو-بفوزه-في-الانتخابات-الإسرائيلية-1070171734.html
عاهل الأردن يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات الإسرائيلية
عاهل الأردن يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات الإسرائيلية
هنأ عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، بفوزه بالانتخابات العامة في إسرائيل. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T19:47+0000
2022-11-14T19:47+0000
2022-11-14T19:47+0000
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، "اتصل العاهل الأردني اتصل برئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات"، دون المزيد من التفاصيل.وكلف الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، أمس الأحد، نتنياهو بتشكيل الحكومة، ليكون أمام الأخير 28 يوما لإنجاز المهمة. وقال نتنياهو في أول تصريح له بعد ذلك "سأقوم بكل ما يمكنني لتشكيل حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".وتابع: "هناك اتفاق على ضرورة العمل ضد عدوانية إيران ومنعها من الحصول على سلاح نووي، وعلى ضرورة توسيع اتفاقيات السلام"، مضيفًا: "يجب أن نسعى إلى وقف الصراع مع الفلسطينيين".ويضم معسكر نتنياهو، الذي يحاكم في قضايا فساد، أحزاب "الليكود" (32 مقعدا) و"الصهيونية الدينية" (14 مقعدا)، و"شاس" (11 مقعدا)، و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد)".وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل بين عامي 1996 و1999، ومرة أخرى بين عامي 2009 و2021.
https://sputnikarabic.ae/20221114/حزب-الله-نتنياهو-غير-قادر-على-إلغاء-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1070166827.html
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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
عاهل الأردن يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات الإسرائيلية
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هنأ عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، بفوزه بالانتخابات العامة في إسرائيل.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية
، "اتصل العاهل الأردني اتصل برئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات"، دون المزيد من التفاصيل.
وكلف الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، أمس الأحد، نتنياهو بتشكيل الحكومة، ليكون أمام الأخير 28 يوما لإنجاز المهمة. وقال نتنياهو
في أول تصريح له بعد ذلك "سأقوم بكل ما يمكنني لتشكيل حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".
وتابع: "هناك اتفاق على ضرورة العمل ضد عدوانية إيران ومنعها من الحصول على سلاح نووي، وعلى ضرورة توسيع اتفاقيات السلام"، مضيفًا: "يجب أن نسعى إلى وقف الصراع مع الفلسطينيين".
ويضم معسكر نتنياهو، الذي يحاكم في قضايا فساد، أحزاب "الليكود" (32 مقعدا) و"الصهيونية الدينية" (14 مقعدا)، و"شاس" (11 مقعدا)، و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد)".
وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل بين عامي 1996 و1999، ومرة أخرى بين عامي 2009 و2021.