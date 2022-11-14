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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/عقوبات-أمريكية-جديدة-تستهدف-شبكة-عابرة-للحدود-تساعد-الجيش-الروسي-1070131517.html
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة عابرة للحدود تساعد الجيش الروسي
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة عابرة للحدود تساعد الجيش الروسي
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة مشتريات عابرة للحدود الوطنية شاركت في شراء تقنيات للمجمع الصناعي... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T03:40+0000
2022-11-14T03:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وقالت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي يوم الاثنين، "هذا جزء من جهودنا الكبرى لتعطيل المجهود الحربي الروسي وحرمان روسيا من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وضوابط التصدير"، حسبما نقلت رويترز.وتستهدف العقوبات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها رسميا في وقت لاحق يوم الاثنين، 14 فردا و28 كيانا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة عابرة للحدود تساعد الجيش الروسي

03:40 GMT 14.11.2022
© AP Photo / Cliff Owenنائب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في واشنطن
نائب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Cliff Owen
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة مشتريات عابرة للحدود الوطنية شاركت في شراء تقنيات للمجمع الصناعي العسكري الروسي.
وقالت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي يوم الاثنين، "هذا جزء من جهودنا الكبرى لتعطيل المجهود الحربي الروسي وحرمان روسيا من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وضوابط التصدير"، حسبما نقلت رويترز.
وتستهدف العقوبات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها رسميا في وقت لاحق يوم الاثنين، 14 فردا و28 كيانا.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:30 GMT
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