https://sputnikarabic.ae/20221114/عقوبات-أمريكية-جديدة-تستهدف-شبكة-عابرة-للحدود-تساعد-الجيش-الروسي-1070131517.html
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة عابرة للحدود تساعد الجيش الروسي
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة عابرة للحدود تساعد الجيش الروسي
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة مشتريات عابرة للحدود الوطنية شاركت في شراء تقنيات للمجمع الصناعي... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T03:40+0000
2022-11-14T03:40+0000
2022-11-14T03:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
عقوبات أمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101444/11/1014441149_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_0aab3395c6a8b80ec7a43cc86f2e0fbe.jpg
وقالت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي يوم الاثنين، "هذا جزء من جهودنا الكبرى لتعطيل المجهود الحربي الروسي وحرمان روسيا من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وضوابط التصدير"، حسبما نقلت رويترز.وتستهدف العقوبات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها رسميا في وقت لاحق يوم الاثنين، 14 فردا و28 كيانا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101444/11/1014441149_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_20cd5d53aa6845bc5316062f9d105d42.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة عابرة للحدود تساعد الجيش الروسي
تابعنا عبر
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة مشتريات عابرة للحدود الوطنية شاركت في شراء تقنيات للمجمع الصناعي العسكري الروسي.
وقالت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي يوم الاثنين، "هذا جزء من جهودنا الكبرى لتعطيل المجهود الحربي الروسي
وحرمان روسيا من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وضوابط التصدير"، حسبما نقلت رويترز.
وتستهدف العقوبات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها رسميا في وقت لاحق يوم الاثنين، 14 فردا و28 كيانا.