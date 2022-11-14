https://sputnikarabic.ae/20221114/غانتس-يرفض-التدخل-الأمريكي-في-شؤون-إسرائيل-بعد-الإعلان-عن-إجراء-تحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070173681.html
غانتس يرفض التدخل الأمريكي في شؤون إسرائيل بعد الإعلان عن إجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
غانتس يرفض التدخل الأمريكي في شؤون إسرائيل بعد الإعلان عن إجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة "خطأ فادح". 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T21:47+0000
2022-11-14T21:47+0000
2022-11-14T21:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
شيرين أبو عاقلة
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وقال غانتس إن "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقًا مهنيًا ومستقلًا، تم عرضه على الأمريكيين وتمت مشاركتهم بالتفاصيل".ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن غانتس قوله إنه "أوضح لممثلي واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية تقف خلف جنود الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أن "إسرائيل لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي"، وتابع "لن نسمح بالتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية".أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية بقرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، والتي قتلت في أيار/مايو الماضي بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، خلال شن الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام في المكان.القدس- سبوتنيك. ونقل موقع والا العبري، اليوم الاثنين، أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا جنائيا في مقتل أبو عاقلة، وفقا لثلاثة مصادر.وأوضح الموقع الإسرائيلي أن التحقيق ليس من الأمور المعتادة بل غير مسبوق، وقد يؤدي إلى مطالبة أميركية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221114/أمريكا-تبلغ-إسرائيل-قرارها-فتح-تحقيق-جنائي-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070173367.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, شيرين أبو عاقلة, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, شيرين أبو عاقلة, العالم
غانتس يرفض التدخل الأمريكي في شؤون إسرائيل بعد الإعلان عن إجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة "خطأ فادح".
موسكو- سبوتنيك. وقال غانتس إن "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقًا مهنيًا ومستقلًا، تم عرضه على الأمريكيين وتمت مشاركتهم بالتفاصيل".
ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن غانتس قوله إنه "أوضح لممثلي واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية تقف خلف جنود الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أن "إسرائيل لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي
"، وتابع "لن نسمح بالتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية".
أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية بقرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، والتي قتلت في أيار/مايو الماضي بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، خلال شن الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام في المكان.
القدس- سبوتنيك. ونقل موقع والا العبري، اليوم الاثنين، أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بفتح مكتب التحقيقات
الفيدرالي الأمريكي تحقيقا جنائيا في مقتل أبو عاقلة، وفقا لثلاثة مصادر.
وأوضح الموقع الإسرائيلي أن التحقيق ليس من الأمور المعتادة بل غير مسبوق، وقد يؤدي إلى مطالبة أميركية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث.