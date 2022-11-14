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غوتيريش يشير إلى التقدم الكبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية
غوتيريش يشير إلى التقدم الكبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم إحراز تقدم كبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، مشددا على الحاجة إلى عمل فوري للحد... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T12:26+0000
2022-11-14T12:26+0000
أنطونيو غويتريش
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمة خلال قمة العشرين، في إندونيسيا، اليوم الاثنين إنه "تم إحراز تقدم كبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، ونأمل تجديد مبادرة تصدير الحبوب من البحر الأسود".وأضاف غوتيريش: "نحتاج إلى عمل فوري للحد من ارتفاع الأسعار عالميا ويجب توفير الأسمدة الحيوية لضمان أمن غذاء العالم".
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أنطونيو غويتريش
أنطونيو غويتريش

غوتيريش يشير إلى التقدم الكبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية

12:26 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم إحراز تقدم كبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، مشددا على الحاجة إلى عمل فوري للحد من ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمة خلال قمة العشرين، في إندونيسيا، اليوم الاثنين إنه "تم إحراز تقدم كبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، ونأمل تجديد مبادرة تصدير الحبوب من البحر الأسود".

وأضاف غوتيريش: "نحتاج إلى عمل فوري للحد من ارتفاع الأسعار عالميا ويجب توفير الأسمدة الحيوية لضمان أمن غذاء العالم".
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