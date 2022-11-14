https://sputnikarabic.ae/20221114/غوتيريش-يشير-إلى-التقدم-الكبير-في-رفع-العوائق-أمام-تصدير-الحبوب-والأسمدة-الروسية-1070153109.html
غوتيريش يشير إلى التقدم الكبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية
غوتيريش يشير إلى التقدم الكبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم إحراز تقدم كبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، مشددا على الحاجة إلى عمل فوري للحد... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T12:26+0000
2022-11-14T12:26+0000
2022-11-14T12:26+0000
أنطونيو غويتريش
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمة خلال قمة العشرين، في إندونيسيا، اليوم الاثنين إنه "تم إحراز تقدم كبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، ونأمل تجديد مبادرة تصدير الحبوب من البحر الأسود".وأضاف غوتيريش: "نحتاج إلى عمل فوري للحد من ارتفاع الأسعار عالميا ويجب توفير الأسمدة الحيوية لضمان أمن غذاء العالم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أنطونيو غويتريش
غوتيريش يشير إلى التقدم الكبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم إحراز تقدم كبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، مشددا على الحاجة إلى عمل فوري للحد من ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمة خلال قمة العشرين، في إندونيسيا، اليوم الاثنين إنه "تم إحراز تقدم كبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، ونأمل تجديد مبادرة تصدير الحبوب من البحر الأسود".
وأضاف غوتيريش: "نحتاج إلى عمل فوري للحد من ارتفاع الأسعار عالميا ويجب توفير الأسمدة الحيوية لضمان أمن غذاء العالم".